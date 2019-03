Patienten, Angehörige, Mediziner und Pflegekräfte ziehen an einem Strang

LINZ – Rund 18.500 Menschen in Oberösterreich leiden an Herzschwäche – ohne Behandlung schreitet die chronische Erkrankung voran und zwingt viele Patienten regelmäßig ins Spital. Mit dem 2017 von der oö. Gebietskrankenkasse und dem Land gestarteten Pilotprojekt „Integrierte Versorgung Herzschwäche“ konnte die Lebenssituation für 200 Patienten in den Bezirken Linz, Linz-Land, Rohrbach und Urfahr-Umgebung deutlich verbessert werden.

Anhand der ersten 38 Auswertungen zeigt sich, dass sich bei fast zwei Drittel der Betroffenen die Pumpleistung deutlich erhöht hat, ihre Lebensqualität gestiegen ist und weniger Spitalsaufenthalte notwendig waren, erläutern Kardiologe Christian Ebner vom Ordensklinikum Linz Elisabethinen und Allgemeinmediziner Erwin Rebhandl vom Primärversorgungszentrum Haslach. Gelungen ist dies durch eine strukturierte Betreuung der Patienten über alle Versorgungsebenen hinweg.

Die Betroffenen führen ein eigenes „Herzinsuffizienz-Tagebuch“, Patienten, Angehörige, aber auch Pflegekräfte werden jeweils speziell geschult und achten gezielt darauf, welche Medikamente nötig sind. Auch die Kontrollen im Spital sind genau geregelt. Zudem wurde eine Hotline eingerichtet.

Mehr Kompetenz im Umgang mit Krankheit

„Patienten und Angehörige profitieren von der besseren Vernetzung aller betreuenden Institutionen und werden selbst in ihrer Kompetenz im Umgang mit ihrer Erkrankung gestärkt“, ist Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander vom Projekt überzeugt. Mit im Boot sind 31 Hausärzte, zwei Primärversorgungszentren, acht Internisten, vier Krankenhäuser und die großen Hauskrankenpflege-Institutionen. Das oberösterreichische Pilotprojekt läuft bis Ende 2019, Mediziner erwarten sich neue Daten.