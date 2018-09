Pilz und Schubert im WM-Vorstieg-Finale der Damen

Bei der Kletter-WM in Innsbruck sind mit Jessica Pilz und Hannah Schubert zwei Österreicherinnen in das Vorstieg-Finale am Samstagabend (19.00 Uhr) eingezogen. Mitfavoritin Pilz bewältigte wie Titelverteidigerin Janja Garnbret (SLO), Anak Verhoeven (BEL) und Kim Jain (KOR) die komplette Halbfinalroute. Schubert erreichte auf dem geteilten siebenten Rang die Medaillenentscheidung der besten zehn.

In der Vorschlussrunde der besten 26 ausgeschieden sind dagegen die weiteren ÖKV-Athletinnen Christine Schranz (11.) und Sandra Lettner (22.).