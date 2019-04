Pink: Hurts 2B Human (RCA)

Wirbelwind, Rockröhre, Partygirl: Pink hat sich im Laufe ihrer Karriere den Ruf einer streitbaren und schonungslos ehrlichen Künstlerin aufgebaut. Auf ihrem neuen Album „Hurts 2B Human“, ihr achtes Studioalbum, gibt sich die Amerikanerin musikalisch angepasster, dafür umso reflektierter.

Sie arbeitete wieder mit mehreren Songwriter-Kollegen zusammen, u. a. mit Sia („Chandelier“), Beck („Loser“), Julia Michaels („Issues“) und Imagine-Dragons-Sänger Dan Reynolds („Thunder“). Mit diesem produzierte sie etwa den Song „Hustle“, der Ende März als Single veröffentlicht wurde und das Album rasant eröffnet.

Darin heißt es in Richtung allzu selbstbewusster Männer: „Schlepp mich nicht ab. Leg dich nicht mit mir an.“ Aber auf den 13 neuen Songs überwiegt die erwachsene, nachdenkliche Pink. Die Alecia Beth Moore, die als Teenager von ihrer alleinerziehenden Mutter aus der Wohnung geschmissen wird, Drogen nimmt und Therapien macht.

In der Ballade „Happy“ singt Pink über diese Phase. „Ich will nicht für immer so sein.“ Aufgelockert wird „Hurts 2B Human“ durch Gute-Laune-Nummern wie „Can We Pretend“ und „Miss U Sometime“. Oder die eingängige, mit einem Background-Chor unterlegte Nummer „Courage“. Allzu provokant und überraschend ist das alles allerdings nicht. Am 24. Juli gastiert sie im Wiener Happel-Stadion.