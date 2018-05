Pinke EU-Abgeordnete Mlinar zieht sich zurück

Nach Parteichef Matthias Strolz zieht sich eine weitere Spitzenpolitikerin der Neos zurück. Die EU-Abgeordnete Angelika Mlinar erklärte am Freitag ihren Parteifreunden per E-Mail, dass sie nicht mehr als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl 2019 kandidiert und auch nicht mehr als stellvertretende Parteichefin zur Verfügung steht. Mlinar begründete ihren Rückzug damit, dass sie „innerhalb der eigenen Bewegung nicht ausreichend Unterstützung habe, um eine Kandidatur so zu gestalten, wie ich mir das wünsche“. „Ich bin wahrscheinlich zu unbequem, zu unabhängig, zu unkontrolliert. Diese Eigenständigkeit kommt nicht immer gut an. Da haben die Neos andere Vorstellungen.“ Die 47-jährige Kärntner Slowenin bleibt aber vorerst Präsidentin der Parteiakademie, des „Neos Lab“, dort werde sie inhaltlich arbeiten. Angesprochen auf die Zukunftspläne sagte Mlinar, es gebe nichts Konkretes.

Dank von der Parteispitze

Sowohl der scheidende Parteichef Matthias Strolz als auch seine designierte Nachfolgerin Beate Meinl-Reisinger betonten ihre Verbundenheit mit Mlinar. Beide hoben hervor, dass Mlinar noch ein Jahr für die Neos im Europaparlament wichtige Arbeit leisten werde.