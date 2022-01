Pkw durchbohrt Bus: Alle unverletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall Sonntagabend in Radstadt ist ein Pkw stieß frontal in die Seitenwand eines Reisebusses gestoßen und hat diese durchbohrt. Alle 36 Bus-Insassen blieben wie durch ein Wunder unverletzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 22.30 Uhr wollte der 50-jährige Buslenker aus Bosnien den zweistöckigen Fernreisebus auf der B320 in Radstadt wenden.

Zur selben Zeit lenkte ein 36-jähriger Einheimischer seinen Pkw in Richtung A10 und übersah offensichtlich den über beide Fahrspuren stehenden Bus, stieß frontal in die Seitenwand des 50-Sitzers und durchbohrte diese.

Dabei wurden mehrere Sitzreihen komplett zerstört, sie waren zum Glück nicht besetzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Pkw-Lenker nicht mehr auffindbar. Er war laut Zeugen davongelaufen, konnte noch kurz am Telefon erreicht werden, dann war das Handy aber „tot“.

Daher suchten 120 Einsatzkräfte mit Hunden und Drohne bis drei Uhr nach dem 36-Jährigen. Er meldete sich schließlich Montagvormittag und gab an, unverletzt zu sein. Der Mann wurde dennoch ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Laut Polizei war er nicht betrunken. Die Busreisenden hatten mit einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht werden müssen.