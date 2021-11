Pkw-Lenker aus Deutschland bei Verkehrsunfall nahe Asten getötet

Am Sonntag hat sich in den frühen Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn in Richtung Wien nahe der oberösterreichischen Gemeinde Asten ereignet.

Kurz vor der Ausfahrt Asten-St. Florian prallte um kurz nach 5.00 Uhr ein 41-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Amstetten aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto gegen den Pkw eines rumänischen Staatsbürgers aus Deutschland, der in derselben Richtung unterwegs gewesen war.

Nach dem heckseitigen Aufprall kamen beide Fahrzeuge schwer beschädigt auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der 55-jährige Rumäne erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie der Notarzt bestätigte.

Der ebenfalls in den Unfall verwickelte Niederösterreicher wurde verletzt ins Uniklinikum Linz eingeliefert. Die Autobahn war während der Aufräumarbeiten bis kurz nach acht Uhr morgens nur schwer passierbar. Am Vormittag konnte das Unfallopfer identifiziert werden, woraufhin die Verständigung von dessen Angehörigen erfolgte.