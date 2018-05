Bei einem Frontalcrash zweier Autos auf der Rechberg Straße in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) ist am Samstagabend ein 51-jähriger Pkw-Lenker ums Leben gekommen. Die 32-jährige Unfallgegnerin wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Unfall habe sich gegen 19.20 Uhr ereignet, die Straße sei daraufhin teilweise gesperrt worden. Warum es zu der Kollision der beiden Fahrzeuge kam, ist unklar.