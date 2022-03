Pkw-Lenker bei Kollision mit Gegenverkehr schwer verletzt

Ein 77-jähriger Pkw-Lenker ist Freitagabend in Brunnenthal (Bezirk Schärding) bei einer Kollision mit dem Gegenverkehr schwer verletzt worden.

Der Mann kam mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Pkw einer 61-Jährigen. Anschließend schleuderte das Auto des 77-Jährigen gegen den Wagen eines 36-Jährigen und kam danach neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der 77-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital geflogen, die 61-Jährige wurde ebenfalls verletzt.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 16.10 Uhr auf der Sauwaldstraße (B136). Der 77-jährige Unfalllenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt, mittels Bergeschere von der Feuerwehr befreit und anschließend vom Notarzt versorgt.

Der Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Passau geflogen. Die 61-jährige Pkw-Lenkerin wurde verletzt in das Klinikum Schärding eingeliefert. Der ebenfalls am Unfall beteiligte 36-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Sauwaldstraße war über zwei Stunden für die Aufräumarbeiten gesperrt. Neben dem am Unfall beteiligten Fahrzeugen wurden auch noch der Wagen einer 56-Jährigen von herumfliegenden Teilen beschädigt.