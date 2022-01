Pkw-Lenker krachte mit 2,46 Promille in entgegenkommenden Wagen

Ein betrunkener 41-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf der B14 in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) mit seinem Pkw in einen entgegenkommenden Wagen gekracht.

Verletzt wurden nach Polizeiangaben neben dem Einheimischen auch ein 54-Jähriger sowie eine 64-Jährige, die im zweiten Unfallfahrzeug gesessen waren.

Alle drei wurden in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Ein Alkotest bescheinigte dem 41-Jährigen 2,46 Promille.

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Post von der Behörde dürfte folgen, der Niederösterreicher wurde der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.