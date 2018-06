Plädoyer für mehr Verständnis im Straßenverkehr

ÖAMTC-Landesdirektor Josef Thurnhofer: „Der Fußgänger, der zu langsam über den Zebrastreifen geht. Der Radfahrer, der viel zu knapp und schnell vorbei fährt. Der Autofahrer, der zu wenig Abstand hält. Es gibt wohl unzählige Aufreger im täglichen Straßenverkehr. Und meist reicht ein kleines Vergehen eines anderen Verkehrsteilnehmers und der eigene Puls rast in die Höhe. „Das war volle Absicht!“ wird natürlich suggeriert. Was aber, wenn es ein Versehen war? Wenn es unabsichtlich und einfach so passiert ist – es dem anderen sogar unangenehm oder gar nicht aufgefallen ist. Unterläuft einem selbst nie ein Fehler? Natürlich erlebe auch ich oftmals solche Situationen. Ich habe jedoch einen Weg gefunden, um die Dinge so entspannt wie möglich zu sehen. Wenn ein Autolenker vor mir langsam fährt, dann vielleicht, weil er oder sie ortsunkundig ist. Geht es uns selbst in fremden Gegenden nicht ähnlich? Wenn jemand eilig mit dem Rad unterwegs ist, dann vielleicht, weil ein dringender und wichtiger Termin ansteht oder weil ein Familienmitglied Hilfe braucht. Wir entscheiden selbst, wie mir mit diesen Situationen umgehen. Ich habe gelernt: ein höherer Puls sorgt für Unwohlsein und bringt mich auch nicht schneller ans Ziel. Oder anders ausgedrückt: mehr Verständnis im Straßenverkehr sorgt für ein besseres Wohlbefinden.“