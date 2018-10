Platter geht auf Distanz zu Doppelpass für Südtiroler

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) stellt die Pläne der türkis-blauen Regierung in Sachen Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler infrage. Tirol werde diese „nicht forcieren“, so Platter am Dienstag nach der Regierungssitzung in Innsbruck. Die Doppelstaatsbürgerschaft habe bei der Landtagswahl am Sonntag „bei weitem nicht diese Rolle gespielt“, argumentierte der Landeschef. Auf die Frage, ob er auch dafür eintrete, dass die Bundesregierung das Vorhaben ad acta lege, meinte Platter: „Wünsche übermittle ich persönlich.“

Der Südtiroler Schützenbund protestierte scharf: Platter verprelle viele Österreich- und Tirol-freundliche Kräfte in Südtirol, so Landeskommandant Elmar Thaler.

Die Doppelstaatsbürgerschaft war im Südtiroler Landtagswahlkampf vor allem von den Freiheitlichen und der Südtiroler Freiheit lautstark gefordert worden — mit Unterstützung der FPÖ. Auch die SVP von Landeshauptmann Arno Kompatscher tritt seit Jahren für den Doppelpass ein, doch sie tat dies stets eher zurückhaltend. Denn in Rom kommen die Pläne gar nicht gut an. Für Kompatscher wäre die Doppelstaatsbürgerschaft eine „schöne Sache, wenn sie im Frieden und im Dialog mit Italien gestaltet wird“. Aber: „Es darf nicht um jeden Preis passieren.“ FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte am Montag bekräftigt, dass die Bundesregierung die Doppelstaatsbürgerschaft umsetzen werde. Auch, wenn es „keinen großen Jubel“ gebe, werde man dies „im Einvernehmen mit Italien“ realisieren. Dieses Einvernehmen ist freilich nicht in Sicht.