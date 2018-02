Platter holt in Tirol 44,3 Prozent

Viele Sieger bei Landtagswahl in Tirol: ÖVP mit 44,3 Prozent vor SPÖ (17,3), FPÖ (15,5) und Grünen (10,7)

Die Landtagswahl in Tirol ist geschlagen: Wenig überraschend schaffte die ÖVP mit LH Günther Platter den Sprung über die 40-Prozent-Marke, das es 44,3 Prozent wurden — ein Plus von 4,9 Prozentpunkten —und damit 17 von 36 Mandaten, war weniger sicher. Umso mehr freute sich Platter über das Ergebnis: „Ich sehe es als persönliche Bestätigung und als Bestätigung meines Teams und dessen Arbeit.“ Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.

Auch Plus für SPÖ & FPÖ

Hinter der ÖVP folgten auf Platz zwei und drei SPÖ und FPÖ die ebenfalls dazu gewinnen konnten. Die Roten kamen auf 17,3 Prozent und die Blauen auf 15,5 Prozent. Die Grünen fielen auf Rang vier zurück, erreichten aber mit 10,7 Prozent doch die erhoffte Zweistelligkeit. Dahinter schafften noch die Liste Fritz mit 5,5 und die erstmals angetretenen Neos mit 5,2 Prozent den Einzug in den Landtag.

Über einen Schritt Richtung Regierungsbeteiligung freute sich SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik. Die Lienzer Bürgermeisterin war auch glücklich, die FPÖ hinter sich gehalten zu haben. Der freiheitliche Spitzenkandidat Markus Abwerzger nannte das Plus von 6,2 Punkten ein „sehr guten Ergebnis“. Mittelprächtig war die Stimmung bei den Grünen. Trotz Einbußen habe habe man sich gegenüber dem Ergebnis der Nationalratswahl verbessert, tröstete sich Spitzenkandidatin Ingrid Felipe.

Liste Fritz-Spitzenfrau Andrea Haselwanter-Schneider meinte, „zum dritten Mal in Folge in den Tiroler Landtag einzuziehen, ist eine tolle Leistung“. Ziel erreicht hieß es von Neos-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer.

Rasch Gespräche suchen

Platter wolle jetzt mit allen potenziellen Partnern sprechen. „Ich werde rasch das Gespräch suchen, um die Inhalte auszuloten“, sagte Platter gleich nach der ersten Hochrechnung. Das Ergebnis selbst bezeichnete er als „sensationell“. „Qualität vor Geschwindigkeit“, gab Platter für die kommenden Koalitionsgespräche vor. Die künftige Landesregierung solle aber bis Ostern stehen.

Kanzler Kurz vor Ort

Hoch erfreut über den klaren ersten Platz der Volkspartei bei der Tiroler Landtagswahl zeigte sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der gestern vor Ort dabei war: „Das Tiroler Wahlergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen“, gratulierte er LH Platter zum Wahlsieg mit Zugewinnen. „Die Koalitionsentscheidung ist hier in Tirol zu treffen“, so Kurz, der bei den Koalitionsverhandlungen „gar nicht mitsprechen“ will.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) war in Innsbruck und sprach von einem „großartigen Erfolg“ seines Nordtiroler Amtskollegen Platter. Auch die Landeshauptleute Thomas Stelzer (OÖ) und Johanna Mikl-Leitner (NÖ) reihten sich in die Schar der Gratulanten ein.

Gratulation aus OÖ

„Wenn jemand aufs Steuergeld der Leute schaut, dann wird das auch goutiert“, so Stelzer. „Das ist ein klarer Rückenwind für unseren neuen Finanzkurs nach dem Motto ‚Chancen statt Schulden‘, den wir in OÖ eingeschlagen haben.“ Tirol sei für Oberösterreich ein zentraler Partner, wenn es um bundesweite Reformvorhaben gehe.