Platter: „Klarer Auftrag für Stelzer“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) hat in einer ersten Reaktion seinem oberösterreichischen Partei- und Amtskollegen Thomas Stelzer „zum beeindruckenden Wahlerfolg“ gratuliert. Er und die ÖVP hätten einen „klaren Wahlerfolg“ erzielt.

Platter erklärte in einer Parteiaussendung, Stelzer habe „trotz schwieriger Rahmenbedingungen“ einen klaren Auftrag zur Fortsetzung der Arbeit erhalten. Er, Platter, freue sich als derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz „auf die weitere Zusammenarbeit“ mit Stelzer.

„Politische Hetzkampagnen gegen FPÖ fruchten nicht, sondern produzieren neue politische Mitbewerber, dies sollten die ÖVP Spin-Doktoren in Zukunft bedenken“ – so kommentierte Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger das Wahlergebnis in Oberösterreich in einer Aussendung.

„Dass die FPÖ – wie es aussieht – zweitstärkste Kraft bleibt, gerade unter den Bedingungen des derzeitigen politischen Klimas in Österreich, ist der Verdienst der Proponenten der FPÖ-Oberösterreich“, so Abwerzger, der zugleich den „großen Verdienst“ von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hervorhob: „Gerade das Ergebnis in Oberösterreich und der Einzug einer neuen politischen Fraktion in den dortigen Landtag, die die skandalösen Pandemiemaßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung zum Wahlkampfthema gemacht hat, zeigt, dass die Bevölkerung genug hat, und keine Einschränkungen und Sanktionen mehr will.“

Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe von den Grünen sieht die letzte schwarz-blaue Koalition „glasklar abgewählt: Landeshauptmann Thomas Stelzer sollte sich jenen Kräften zuwenden, die zulegen konnten.“