Plattform für Flüchtlingshilfe

„ZusammenHelfen in Oberösterreich“ vernetzt freiwilliges Engagement

„Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zeigen angesichts der Ukraine-Krise ein unbeschreibliches Engagement, dafür können wir nicht oft genug danken“, sagt Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer: „Die vom Land Oberösterreich und dem Verein ‚dieziwi‘ ins Leben gerufene Plattform ‚ZusammenHelfen in Oberösterreich‘ unterstützt bei der Vernetzung der Freiwilligen und bündelt die Kräfte.“

Auf ihrer Website www.zusammen-helfen.at/ukraine können sich einerseits bestehende, aber auch neue Initiativen melden und andererseits Oberösterreicher, die helfen wollen, Kontakt zu ihnen suchen. Die Plattform macht die Initiativen sichtbar, um auf diese Weise auch weitere Freiwillige zu gewinnen.

„ZusammenHelfen in OÖ“ ist zudem die zentrale Anlaufstelle für alle Gemeinden rund um freiwilliges Engagement für geflüchtete Menschen. Das heißt, die Kommunen können sich jederzeit mit Fragen und Anliegen an die Plattform wenden.

ZusammenHelfen in OÖ bietet zudem Infoveranstaltungen für die Initiativen an, bei denen z. B. Infos zum Fremdenrecht, der Registrierung, etc. weitergegeben und von Experten Fragen aus dem „Hilfsalltag“ beantwortet werden.