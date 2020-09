Platzgummer im NFL-Trainingskader der New York Giants

Der Tiroler Sandro Platzgummer befindet sich für die kommende Saison im Trainingskader der New York Giants. Der 23-jährige Tiroler hat als Teil des International Pathway Programmes der National Football League (NFL) allerdings einen Sonderstatus und darf in der Saison 2020 daher nicht in den Matchkader aufgenommen werden. Das gaben die Giants am Sonntagabend bekannt.

Running Back Platzgummer, als erst vierter Österreicher der Geschichte mit einem NFL-Vertrag ausgestattet, hatte es am Samstag nach seiner ersten Vorbereitung in den USA wie erwartet nicht in den 53-Mann-Kader geschafft, mit dem die Giants die am Donnerstag beginnende Saison in Angriff nehmen. Im Trainingskader befinden sich bis zu 16 Spieler, die jederzeit hochgezogen werden können. Platzgummer ist als 17. aber eine Ausnahme.

Der ehemalige Akteur der Raiders Tirol kann nun die gesamte Saison mit den Giants um Star-Running-Back Saquon Barkley trainieren. Einsätze sind aber frühestens 2021 möglich. Bisher haben mit Toni Fritsch, Toni Linhart und Raimund Wersching in den 1970er- und 1980er-Jahren lediglich drei österreichische Kicker NFL-Spiele bestritten.