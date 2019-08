Pleite von HTI-Tochter könnte ganzen HTI-Konzern mitreißen

Der HTI-Konzern schickt seine knapp 200 Mitarbeiter starke Tochter Gruber & Kaja in die Insolvenz. Bald danach wird der Vorstand der HTI auch für die Mutter beim Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens stellen, so die HTI am Freitagabend. Eine Fortführung ist demnach weder für die Mutter noch für die Tochter sicher.

Die HTI verhandelte schon länger mit potenziellen Investoren für die Tochter. Die Gespräche waren aber nicht erfolgreich. Es kam zu keiner verbindlichen Vereinbarung, “die eine Unternehmensfortführung ohne Sanierungsverfahren ermöglichen würde”, so HTI.

Auch eine Zwischenfinanzierung durch den langjährigen Hauptinvestor der HTI scheiterte. Dazu sei es noch zu kurzfristigen, unerwarteten Abrufrückgängen bei einem automobilen Großkunden gekommen.

Da die HTI umfangreiche Sicherheiten für das operative Tochterunternehmen Gruber & Kaja hat, “ist damit auch die Unternehmensfortführung (Going Concern) der Konzernspitzengesellschaft HTI nicht mehr sichergestellt”. Es werde bald ein Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung auch über das Vermögen der HTI gestellt werden. “Die angekündigte Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2018 unterbleibt daher.”