„Plötzlich hat sich Stephen King persönlich bei mir gemeldet“

Es klingt wie Hollywood — und irgendwie ist es das ja auch: Der in Bad Ischl geborene Filmemacher Patrick Haischberger ist ein riesiger Stephen King-Fan, hat alle Romane des Meisters des Horrors zuhause.

Ein befreundeter Komponist aus Los Angeles, der an einer King-Serie gearbeitet hat, gibt Haischberger eines Tages die Kontaktdaten des Erfolgsautors und rät ihm, ihn anzuschreiben. Eine Story scheint dem heute 35-jährigen Haischberger wie gemacht dafür, sie in Österreich anzusiedeln.

„Rainy Season“ spielt in einem kleinen, versteckten Dorf und wenn es alle sieben Jahre im biblischen Ausmaß regnet, passiert etwas …

Erstmals bekam ein Österreicher King-Rechte

Aber wie geht man das an, wenn man die Kurzgeschichte eines der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren der Welt verfilmen möchte?

Einfach tun, lautet die Devise des Oberösterreichers, der King kurzerhand schreibt, ihm erklärt, er habe zwar keine Millionen, um sich Rechte an dem Stoff zu sichern, er würde seine Idee aber gerne umsetzen. Zurück kommt die Standardantwort einer Assistentin. „Da habe ich mir gedacht, das war’s“, sagt Haischberger im Gespräch. „Aber zwei, drei Tage später hat sich Stephen King dann plötzlich persönlich bei mir gemeldet. Er hat mein Konzept ziemlich cool gefunden und auch, dass ich einfach so frech angefragt habe. Er hat mir angeboten, dass wir was machen können.“ Und so kam es, dass erstmals in der Filmgeschichte ein Österreicher die Rechte an einem King-Stoff bekam.

Rund die Hälfte der Story hat Haischberger, der seine Karriere als Model und Schauspieler begonnen hat, dann aber auf Regiearbeit umgesattelt hat, verändert. „Wenn man ,Rainy Season’ kennt, wird man im Kino noch überrascht“, so der 35-Jährige: „So soll das ja auch sein. Ich wollte das nicht so eins zu eins umsetzen.“

Die Hauptrollen haben mit Sabrina Reiter („In drei Tagen bist du tot“) und Thomas Stipsits („Love Machine“) alles andere als Unbekannte der österreichischen Filmwelt übernommen. Mit Stipsits ist Haischberger schon länger bekannt, Sabrina Reiter hat er einfach angefragt, da er sie beim Drehbuchschreiben schon permanent im Kopf hatte. „Ich habe ihr das Drehbuch geschickt und sie war voll begeistert, wollte das unbedingt machen, da sie schon länger keinen Horror mehr gemacht habe. Sie ist ja das für den österreichischen Film, was Jamie Lee Curtis für den amerikanischen war.“ Mit Inge Maux („Paradies: Liebe“), Wolfgang Hübsch („Der Tote im See“) und Fritz Karl („Unter Feinden“) sind auch die restlichen Rollen bekannt besetzt.

Am 5. Oktober feiert der Kurzfilm nun seine Vorpremiere im Hollywood Megaplex (ab 20 Uhr) in Pasching. „Da hat man die einzige Chance, diesen Film in Österreich zu sehen. Weil nach dieser Vorstellung geht er dann auf Weltreise und wird zwei Jahre auf Filmfestivals gezeigt.“ Wohl auch in den USA, Haischberger rechnet hier mit der tatkräftigen Unterstützung von Stephen King, mit dem er laufend in Kontakt ist. „Den Trailer vom Film hat er schon gesehen, den hat er ganz cool gefunden. Den fertigen Film bekommt er bald, er erwartet ihn schon sehr“, erzählt Haischberger lachend.