Poesie und Akrobatik in der Hotellobby

Es erinnert stark an das „Grand Budapest Hotel“ aus Wes Andersons gleichnamigen Film: Doch das Personal im „Hotel“, das der Cirque Éloize in seiner spektakulären Show entstehen lässt, ist ungleich gelenkiger.

Vom 6. bis zum 11. August präsentiert die als Paradebeispiel des modernen kanadischen Zirkus geltende Truppe das in London vorgestellte Programm im Großen Saal des Linzer Musiktheaters.

In der Hotellobby des Cirque Éloize schlägt der Liftboy Salti, die Gouvernante hängt am Seil und der Concierge jongliert. Mitten in diesem prallen Hotelleben treffen Reisende aufeinander, erzählen Gäste von ihren Erlebnissen — und im Mittelpunkt steht die Poesie.

Das Linzer Publikum, das den Zirkus bereits 2017 mit der Show „Cirkopolis“ kennenlernen konnte, erwartet eine Mischung aus atemberaubender Akrobatik, expressivem Theater, verspieltem Tanz und Live-Musik.

