Pöttinger baut in Sankt Georgen

Der Landmaschinenhersteller Pöttinger mit Hauptsitz in Grieskirchen baut um 25 Millionen Euro ein neues Werk im nahegelegenen St. Georgen. Der Startschuss für den Bau erfolgt im Frühjahr 2020.

Spätestens 2021 wird mit der Montage der ersten Rundballenpressen und Großschwader im neuen Werk begonnen, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. Die derzeit ausgelagerte Produktion in einer Miethalle werde daher 2021 Geschichte sein. Die behördlichen Genehmigungen wurden bereits alle erteilt. Nun gab auch der Aufsichtsrat grünes Licht für das Projekt.

6300 Quadratmeter Hallenfläche

„Wir arbeiten nun mit Hochdruck an der Detailplanung und der Auftragsvergabe für den ersten Bauabschnitt. Die erste Etappe bei diesem richtungsweisenden Bauprojekt umfasst rund 6300 Quadratmeter Hallenfläche, die flexibel ausdehnbar ist“, erklärt Jörg Lechner, Geschäftsführer Produktion und Materialwirtschaft.

Im Stammwerk in Grieskirchen stößt der Landmaschinenhersteller räumlich bereits an die Grenzen. Daher habe man sich für den neuen Standort, der nur rund fünf Kilometer entfernt ist, entschieden. Im Werk in St. Georgen werden etwa 60 Mitarbeiter beschäftigt sein. Darüber hinaus ist aber auch angedacht, je nach Bedarf und „in wirtschaftlich vertretbaren Schritten“ nach und nach weiter ausbauen.