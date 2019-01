Polcanova wird leiden müssen

Ein Kräftemessen zwischen der französischen und der österreichischen Tischtennis-Bundesliga wartet in den Viertelfinalpartien des Europacups. In der Champions League fordern die Mädels von LINZ AG Froschberg den Topklub Metz TT, im ETTU-Cup hat das LZ Froschberg mit Grand Quevilly einen ebenfalls unangenehmen Gegner erwischt.

Im Hexenkessel von Metz, wo ein DJ vor rund 1000 Fans für echte Länderspielatmosphäre sorgen wird, wird die Linzer Topspielerin Sofia Polcanova leiden müssen. Die aktuelle Nummer 16 der Tischtennis-Weltrangliste laboriert an Problemen im Schulter-Nacken-Bereich ihrer linken Spielhand, sie wird am Freitag in Metz nur nach Einnahme von Schmerzmitteln antreten können.

Einen Ausfall Polcanovas sollten Karoline Mischek, Linda Bergström (SWE) und Minnie Soo (HKG) möglichst gut kompensieren, könnte Froschberg-Manager Günter Renner mit einer knappen Niederlage durchaus leben. „Wir wollen natürlich gewinnen, aber das wird eine ganz schwere Partie, Metz ist unberechenbar.“

Yu Wue, Tin-Tin Ho, Ines Diendorfer und Margarita Baltushite treten am Sonntag in Grand Quevilly bei Rouens an, die Chancen auf den Halbfinaleinzug beziffert Linz-Trainer Zsolt Harczi mit „mindestens 50 Prozent.“

Ebenfalls einen Gegner aus Frankreich haben die Tischtennis-Herren der SPG Walter Wels vor der Brust. Im Viertelfinale der Champions League trifft Wels auf Vaillante Angers, das Hinspiel steigt am Freitag (19.15) in Wels-Vogelweide. AHA