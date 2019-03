Pole Position für Vinales bei MotoGP-Auftakt in Doha

Maverick Vinales hat sich am Samstag in Doha die Pole Position für den MotoGP-Grand-Prix gesichert. Der spanische Yamaha-Pilot blieb um zwei Zehntel vor dem Italiener Andrea Dovizioso (Ducati). Der Spanier Marc Marquez, in den vergangenen sechs Jahren in der Motorrad-Königsklasse auf Honda fünfmal Weltmeister, komplettiert die erste Startreihe für das Auftaktrennen am Sonntag (Start 18.00 Uhr).