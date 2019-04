Pole starb nach Skiunfall in Tirol im Krankenhaus

Bei einem Sturz im Skigebiet Horberg-Penken im Zillertal hat sich am Samstag ein 51 Jahre alter Skifahrer aus Polen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er starb in der Nacht auf Sonntag in der Universitätsklinik Innsbruck. Der Unfallhergang gegen 11.35 Uhr auf der Panoramaabfahrt (Piste 66) ist nach Polizeiangaben ungeklärt.

Deshalb sucht die Polizei nach den Ersthelfern, da sie den Sturz beobachtet haben könnten. Es soll sich um eine Männergruppe, vermutlich aus Kaltenbach im Zillertal, handeln. Sie wurde aufgerufen, sich bei der Polizei Zell am Ziller (Tel. 059133/7257) zu melden. Unabhängig davon wurde die Obduktion des Verunglückten angeordnet.