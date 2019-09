Polit-Wirbel um Klinger-Aussagen

Ausgerechnet zu seinem 100-Tage Jubiläum als FPÖ-Landesrat hat sich Wolfgang Klinger — er ist seit 23. Mai Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung — in einem Interview mit der Kronenzeitung beim Thema Zuwanderung in einen gehörigen Polit-Wirbel geritten. Selbst sein Landesparteiobmann LH-Stv. Manfred Haimbuchner meint, Klinger habe „die Dinge überschießend formuliert.

Das findet unsere Zustimmung nicht und wir werden auch ein klärendes Gespräch mit ihm führen“. Die Formulierungen seien „in dieser Form nicht akzeptabel“.

Die Textpassage, an der sich nicht nur Haimbuchner, sondern auch OÖVP, SPÖ und Grüne insbesondere stoßen, lautet: „Identität ist auch Sprache und Kultur, sprich Nationalität. Das ist für mich extrem wichtig. Und da gibt’s den Begriff Assimilation. Also alles aus der Zuwanderung, was über die Assimilation hinausgeht, führt zu Mischkulturen. Und diese Mischkulturen haben auf der Welt bewiesen, dass sie nicht vorteilhaft sind.“

Gegenüber dem ORF-Radio bezog LH Thomas Stelzer unmissverständlich Stellung: „Was da gesagt wurde ist überhaupt nicht meine Welt, ich teile auch diesen ideologischen Zugang nicht“. Er sei „froh“, dass FPÖ-Chef Haimbuchner „klare Worte gefunden hat, dass das auch aus seiner Sicht nicht geht“, so Stelzer, es müsse aber seitens der FPÖ „eine klare inhaltliche Distanzierung erfolgen“. Angesprochen auf allfällige personelle Konsequenzen, meinte der Landeshauptmann: „Der Ball liegt bei der FPÖ“, gemäß Landesverfassung entscheide die jeweilige Partei über die Nominierung oder Abberufung eines eigenen Regierungsmitgliedes.

Dass Haimbuchner mit Klinger ein klärendes Gespräch führen will, ist auch für OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer „sehr notwendig“. Es sei „geboten, dass Haimbuchner klar macht, dass so etwas von der FPOÖ nicht im Geringsten akzeptiert wird“.

Die SPÖ verbindet ihre Kritik an Klinger gleich mit einem politischen Seitenhieb auf die Volkspartei. Es sei „fahrlässig und schädlich“, dass die OÖVP „nach wie vor mit einer vor Korruption triefenden Partei zusammenarbeitet, deren höchste Verantwortungsträger eine identitäre und rechtsextreme Gesinnung vor sich her tragen“, so SPÖ-Geschäftsführer Georg Brockmeyer.

Integrations-Landesrat Rudi Anschober will die Causa in der heutigen Sitzung der Landesregierung thematisieren. Klingers Aussagen seien das Gegenteil zum Integrationsleitbild, in dem man das gute Miteinander festgeschrieben habe, „das auf Respekt voreinander und einen respektvollen Umgang aufbaut“.