Politik erteilt selbst ernannter Bürgerwehr in Linz eine Absage

LINZ — Nicht nur bei der Polizei beobachtet man die von der „Viking Security Austria“ via Facebook angekündigten Patrouillen durch Linz mit Argusaugen. Ablehnung kam am Montag parteiübergreifend aus der Stadtpolitik. So meinte Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP), „der beste Weg, diesen extremen Gruppierungen keinen Nährboden zu geben und ihnen die Möglichkeit zur Radikalisierung zu entziehen, ist das Sicherheitsgefühl der Linzer dauerhaft zu erhöhen.“ Ziel müsse sein, die Polizei zu stärken.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) betonte, dass es keinen Bedarf für eine so genannte Bürgerwehr gebe. Und Vizebürgermeister Detlev Wimmer (FPÖ) warnte vor einer Amtsanmaßung durch eine „Hilfspolizei“.

bezahlte Anzeige

Kein großer Aufmarsch erwartet

Von Seiten der Polizei hieß es: „Wir brauchen keine Bürgerwehr in Linz oder sonst wo in Österreich.“ Laut Pressesprecher David Furtner wisse man nicht, ob es sich beim angekündigten Aufbau von Divisionen der „Vikings Security Österreich“ in Wien, Graz und Salzburg um einen schlechten Scherz einer Einzelperson handle, oder ob es tatsächlich den Versuch gebe, eine derartige Gruppierung zu bilden. Man rechne nicht mit einem großen Aufmarsch am Samstag, man sei aber für alle Eventualitäten gut vorbereitet.

Unterdessen hat die SPÖ-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer in der Sitzung der oö. Landesregierung die Einberufung des Landessicherheitsrates gefordert. Die Landesregierung beschloss, dass die Polizei einen Bericht über die „Viking Security Austria“ erstellen soll.