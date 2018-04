Politik will Tür nach China für die Wirtschaft weit aufstoßen

Seit Samstag ist die bislang größte Delegation Österreichs für rund eine Woche in China unterwegs. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz sind Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Infrastrukturminister Norbert Hofer und Außenministerin Karin Kneissl vor Ort. Mit dabei ist auch eine große Wirtschaftsdelegation, angeführt von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl.

Diese Konstellation zeigt deutlich, was vordringliches Ziel der Reise ist: Es geht darum, das Tor für die heimische Wirtschaft in das Reich der Mitte mit seinem aufstrebenden, rund 1,4 Milliarden Menschen umfassenden Markt weiter aufzustoßen. Man werde in bilateralen Gesprächen auch kritische Themen wie Menschenrechtsfragen nicht ausklammern, hieß es vonseiten der österreichischen Delegation. In erster Linie geht es aber um Verträge und Kooperationen im Wirtschaftsbereich. Zudem brauche es Verständnis für die besondere Situation Chinas, betonte der Bundespräsident: Der chinesischen Führung sei es gelungen, Millionen Menschen aus der Armut zu führen, den Kommunismus gebe es ideologisch laut Diplomaten nur noch auf dem Papier. Bei dem Besuch gibt es die Chance, 30 Verträge im Wert von 1,5 Mrd. Euro zu unterzeichnen.

Der Auftakt des Besuchs ist jedenfalls gelungen: Chinas Präsident Xi Jinping zeigte sich über die bislang größte österreichische Delegation erfreut.

Kurz: Für freien und fairen Welthandel

Dies sei „ein Zeichen, wie wichtig der Besuch ist“, sagte er beim Empfang der Österreicher mit militärischen Ehren in Peking. Und: „Sie haben den Frühlingswind gebracht.“ Van der Bellen nahm diesen Ball auf und erklärte: „Der März in Wien ist kalt, hier grünen die Bäume. Wir freuen uns darüber.“ Kanzler Kurz betonte gegenüber Xi Jiniping die Wichtigkeit eines fairen Freihandels und sprach sich gegen Barrieren aus. Beim Bankett im Goldenen Saal der Großen Halle des Volkes stand auch die Kultur im Fokus: Anna Cäcilia Pföß, siebenjähriges „Wunderkind“ auf der Geige, spielte auf einem Instrument, das schon Wolfgang Amadeus Mozart in Händen gehalten hatte.