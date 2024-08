119 mutmaßliche IS-Mitglieder in der Türkei festgenommen

Die türkische Polizei hat laut offiziellen Angaben diese Woche 119 Menschen festgenommen, die im Verdacht stehen, der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzugehören.

Die Verdächtigen seien in 23 der 81 türkischen Provinzen festgenommen worden, darunter die bevölkerungsreichen Regionen Istanbul, Ankara und Izmir, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Freitag im Onlinedienst X mit. Yerlikaya hatte schon in der vorigen Woche 65 Festnahmen im Zusammenhang mit dem IS gemeldet.

Seit Juni 2023 sind Behördenangaben zufolge mehr als 3.600 Verdächtige in der Türkei festgenommen worden. Einige dieser mutmaßlichen IS-Mitglieder haben sich nach dem Zusammenbruch des selbst ernannten „Kalifats“ der Jihadistengruppe im Jahr 2019 in der Türkei niedergelassen.

Der IS hatte sich Ende Jänner zu einem Angriff auf eine katholische Kirche in Istanbul bekannt, bei der ein Mensch getötet wurde. Im Jahr 2017 waren bei einem Anschlag des IS auf eine Diskothek in Istanbul 39 Menschen getötet worden. Ende April nahmen die türkischen Behörden einen Mann in Istanbul fest, der einen Bombenanschlag geplant haben soll.