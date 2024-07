AfD-Chef hält Co-Vorsitzende Weidel für sehr gute Kanzlerkandidatin

Der Vorsitzende der rechten deutschen Oppositionspartei AfD, Tino Chrupalla, hat eine Kanzlerkandidatur seiner Co-Vorsitzenden Alice Weidel befürwortet.

„Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde“, sagte Chrupalla im ARD-Sommerinterview. Er greife damit aber keinen Entscheidungen vor. „Am Ende entscheidet das ein Parteitag oder die Basis in unserer Partei“, betonte Chrupalla. Weidel selbst hielt sich im ZDF-Sommerinterview bedeckt.

„Ich kann mir viele Kandidaten vorstellen und das ist noch gar nicht durch“, sagte Weidel. Diese Frage werde in den kommenden Monaten durch einen Parteitag oder durch eine Mitgliederbefragung entschieden.

Obwohl Parteien und nicht der Kanzler oder die Kanzlerin gewählt werden, ist in Deutschland bei den Listenersten oft von Kanzlerkandidaten oder -kandidatinnen die Rede. Die rechte AfD befindet sich des längerem im Aufwind. Kürzlich war sie aus einer gemeinsamen rechten EU-Fraktion, der auch die FPÖ angehörte, ausgeschlossen. Die Rechte formiert sich aber auch in der EU – nach der Wahl zum EU-Parlament – derzeit neu.

In der AfD waren Chrupalla und Weidel Ende Juni von einem Bundesparteitag für zwei weitere Jahre als Führungsspitze wiedergewählt worden. Für Chrupalla stimmten laut Partei knapp 83 Prozent aus, Weidel holte knapp 80 Prozent Ja-Stimmen. Bei der AfD werden Enthaltungen nicht mitgezählt.

Chrupalla ging davon aus, dass die AfD in jedem Fall mit einer eigenen Kanzlerkandidatin oder einem Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres gehen wird. „Das ist ganz klar. Denn ich denke, das erwarten auch die Wähler“, sagte er in der ARD. Die AfD müsse bei der Wahl einen „Frontalangriff“ auf die Bundesregierung führen.

Die Frage, wen die AfD letztlich aufstellen wird, wird laut Chrupalla harmonisch beantwortet werden. „Sie können davon ausgehen, dass es da keinen Machtkampf gibt und auch keinen Streit gibt.“