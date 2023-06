Auslieferungsverfahren in Causa Firtasch wird neu aufgerollt

Eine bemerkenswerte und durchaus brisante Entscheidung hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien in der Causa Firtasch getroffen. Wie am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wurde die Wiederaufnahme des Verfahrens über die Auslieferung des ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch bewilligt. Damit heißt es für das beim Wiener Landesgericht für Strafsachen anhängige, seit 2014 von den USA betriebene Auslieferungsverfahren zurück an den Start.

Die USA haben vor mittlerweile mehr als neun Jahren die Wiener Justiz um Auslieferung Firtaschs im Zusammenhang mit angeblichen Schmiergeldzahlungen an indische Politiker in Höhe von mindestens 18,5 Millionen US-Dollar ersucht, die im Zusammenhang mit einem nie realisierten Titangeschäft geflossen sein sollen. Firtasch bestreitet den Vorwurf, er habe sich in Indien ab 2006 gemeinsam mit anderen Personen als Teil einer kriminellen Vereinigung Lizenzen zum Mineral-Abbau gesichert.

Firtasch war im März 2014 auf Betreiben der US-Behörden in Österreich festgenommen worden, kam aber gegen eine Kaution von 125 Millionen Euro auf freien Fuß. Seither beschäftigt das Auslieferungsverfahren mehrere Instanzen und gleicht einem juristischem Ping-Pong-Spiel über eine Marathondistanz: In erster Instanz entschied das Wiener Landesgericht für Strafsachen am 30. April 2015 gegen eine Auslieferung, weil die Anklage politisch motiviert sei. Das OLG Wien erklärte im Februar 2017 die Auslieferung Firtaschs jedoch für zulässig, worauf der Oberste Gerichtshof (OGH) tätig wurde. Im Verfahren über eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes und einen Erneuerungsantrag hemmte der OGH im Dezember 2017 die Durchführung der Auslieferung für die Dauer des Verfahrens und entschied im Juli 2019, dass – anders als vom OLG angenommen – zwar auch beim Vorwurf von „rein kriminellen Taten“ geprüft werden müsse, ob das Ersuchen aus politischen Beweggründen gestellt worden sei. Der OGH billigte aber die Beurteilung durch das OLG, dass solche politischen Gründe nicht erwiesen seien.

Daraufhin beantragte Dmitry Firtasch im Juni 2019 die Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens und legte dazu zahlreiche neue Dokumente vor, darunter notariell beglaubigte schriftliche Zeugenaussagen. Das Wiener Landesgericht für Strafsachen Wien wies den Antrag auf Wiederaufnahme im März 2022 ab. Der dagegen eingebrachten Beschwerde von Firtaschs Rechtsvertretern wurde nun allerdings vom OLG Folge gegeben, womit zugleich die Entscheidung desselben Gerichts aus dem Jahr 2017 aufgehoben wurde.

„Das Landesgericht für Strafsachen Wien wird nun auf der Basis der neuen Beweismittel neuerlich über die Zulässigkeit der Auslieferung zu entscheiden haben“, teilte OLG-Sprecher Reinhard Hinger in einer ausführlichen Presseaussendung mit. Die aktuelle Entscheidung des OLG bedeute nur, „dass Gründe für die Wiederaufnahme vorliegen“. Die Entscheidung in der Sache selbst obliege dem Erstgericht.

Dass das Auslieferungsverfahren de facto neu durchgeführt werden muss, liegt an vor vier Jahren von Firtaschs Rechtsvertretern ergänzend vorgelegten Beweismitteln, die von der Justiz bisher offenbar nicht ausreichend gewürdigt wurden, wie aus der OLG-Entscheidung hervorgeht. „Als zutreffend erweist sich, dass das Erstgericht die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel teilweise nur isoliert, und zwar sowohl untereinander als auch in Bezug auf die bisherigen Tatsachen und Beweismittel betrachtet hat. Wenn das Erstgericht annimmt, dass die Zeugen ausschließlich Schlüsse aus geschilderten Erlebnissen ziehen und dass sich ihre Erlebnisse nur auf das grundsätzliche politische Interesse der USA in der Ukraine beziehen würden, unterschätzt es deren jeweilige berufliche oder politische Position und das Ausmaß und die Bedeutung ihrer persönlichen Wahrnehmungen“, heißt es darin wörtlich.

Im Detail geht das OLG etwa auf eine Zeugenaussage ein, wonach gegen Firtasch und sein Medienunternehmen womöglich „ein Kriminalfall konstruiert“ werden sollte. Dieser Zeuge behauptet, die damaligen Machthaber in der Ukraine wären „im ständigen Kontakt mit den USA“ gestanden und Firtaschs Einfluss „auf politische Belange der Ukraine“ sollte mit seiner Verhaftung unterbunden werden. Für das OLG hieße das, das US-Festnahmeersuchen an die Wiener Justiz vom Februar 2014 wäre „allenfalls nicht aus objektiven Gründen gewählt“ worden.

Ein weiterer Zeuge bestätigte laut OLG „den ständigen Kontakt der ukrainischen Machthaber mit Vertretern der USA“. Er soll angegeben haben, dass eine Mitarbeiterin des US-Außenministeriums bei einem Treffen im Dezember 2013 mit dem damaligen ukrainischen Präsident Viktor Janukowitsch Sanktionen gegen Janukowitsch und dessen Umfeld, darunter auch Firtasch angedroht habe. Dieser Zeuge merkte außerdem an, Firtasch sei bereits Ende 2005 durch seine Stellung auf dem Gasmarkt ins Blickfeld einiger US-Politiker geraten sei. „In Zusammenschau mit den weiteren Beweisanboten ist diesen Umständen die Relevanz nicht abzusprechen“, stellt dazu das OLG fest.

Ein weiterer Zeuge berichtete außerdem detailliert von „umfangreichen Maßnahmen der USA und von ukrainischen Machthabern“, die eine Rückkehr Firtaschs in die Ukraine im Dezember 2015 unterbinden hätte wollen. Das OLG billigt diesem Zeugen immerhin „unmittelbare Wahrnehmungen“ zu, wonach Firtasch sein politisches Gewicht in den Jahren 2015 bis 2016 in der Ukraine noch nicht verloren gehabt habe und angeblich gezielt von einer Rückkehr auf die politische Bühne der Ukraine abgehalten worden sein soll.

Das OLG kommt daher zu folgendem Fazit: „Die nunmehr neu beigebrachten Tatsachen und Beweismittel, die sich nicht bloß in der Wiederholung bereits bisher erörterter Umstände erschöpfen, sondern Hinweise auf konkrete Handlungen und Äußerungen der USA und insbesondere der im US-Außenministerium für Europa und Eurasien zuständigen Mitarbeiterin in Bezug auf Dmitry Firtasch im relevanten Zeitraum enthalten (…), erscheinen somit in einer Gesamtschau geeignet, erhebliche Bedenken gegen die seinerzeitige Entscheidung vom Februar 2017 zu bewirken.“

Die nun vorliegende Entscheidung des OLG ist rechtskräftig. Sämtliche Beweismittel inhaltlich würdigen muss das Landesgericht für Strafsachen, das zu klären haben wird, ob auf deren Basis die Auslieferung zulässig oder unzulässig ist. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob Firtasch allenfalls diplomatische Immunität zukommt.

Wenn rechtskräftig entschieden würde, dass die Auslieferung zulässig ist, hätte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bzw. deren allfällige Nachfolgerin oder Nachfolger zu entscheiden, ob sie auch durchgeführt wird. Wenn rechtskräftig entschieden würde, dass sie unzulässig ist, käme die Auslieferung nicht in Betracht.