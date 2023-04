Behörden in Mexiko retteten 63 entführte Migranten

Mexikanische Behörden haben eigenen Angaben zufolge 63 Migranten gerettet, die im Nordwesten des Landes entführt wurden. Die Migranten seien in der Stadt Sonoyta an der Grenze zu den USA aufgefunden worden, erklärte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Sonora am späten Donnerstag (Ortszeit). Unter den Geretteten seien 13 Minderjährige gewesen, hieß es. Im Rahmen der Aktion, an der Soldaten und Polizisten beteiligt waren, wurden keine Festnahmen gemeldet.

Zuvor war demnach eine Suchaktion gestartet worden, nachdem das ecuadorianische Konsulat gemeldet hatte, dass einige seiner Staatsbürger entführt worden seien. Unter den geretteten Migranten seien 43 Ecuadorianer, neun Kolumbianer, fünf Mexikaner, vier Venezolaner sowie ein Peruaner und ein Dominikaner, hieß es in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Ecuador begrüßte die Rettung und warnte seine Bürger „nicht illegal zu reisen, um Risiken für Leben und Menschenwürde zu vermeiden“. Die Ermittlungen laufen noch.