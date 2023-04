Berlusconi auf Intensivstation in Mailänder Klinik eingeliefert

Der viermalige italienische Premier Silvio Berlusconi ist am Mittwoch in die Mailänder Klinik San Raffaele eingeliefert worden. Er liege wegen Atembeschwerden auf der Intensivstation, berichteten italienische Medien. Er werde Kontrollen unterzogen und mit Antibiotika behandelt, hieß es später aus der Klinik. Der Zustand des 86-Jährigen ist demnach „derzeit stabil“.

Bereits vergangene Woche hatte Berlusconi wegen Herzrhythmus-Störungen vier Tage in der San Raffaele-Klinik verbracht. „Berlusconi wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil das vorherige Problem nicht gelöst wurde“, sagte Außenminister Antonio Tajani, Nummer zwei der von Berlusconi gegründeten Regierungspartei Forza Italia.

Lesen Sie auch

Der 86-jährige Medienmogul hatte zuletzt immer wieder gesundheitliche Probleme. Im vergangenen Jahr war eine Harnwegsinfektion der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt. Im September 2020 erkrankte Berlusconi an Corona und kam mit einer beidseitige Lungenentzündung in Spital. Zuvor war er im Juni 2016 am offenen Herzen operiert worden, um eine Aortenklappe zu ersetzen. 2019 war er außerdem wegen eines Darmverschlusses operiert worden.

Genesungswünsche erhielt Berlusconi von allen politischen Parteien. Er hatte im Jahr 1994 seine Forza Italia gegründet und ist seitdem ein Protagonist von Italiens politischer Szene.