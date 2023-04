Biden in Irland auch auf persönlicher Spurensuche

US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in der irischen Hauptstadt Dublin. Geplant sind dort unter anderem Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar. Außerdem will Biden eine Rede vor dem irischen Parlament halten. Neben den politischen Treffen hat der Besuch für den 80-Jährigen auch eine starke persönliche Komponente. Bidens Familie hat irische Wurzeln.

Vorfahren des Präsidenten wanderten einst von Irland in die USA aus. Biden besucht daher in Irland mehrere Orte, aus denen seine Vorfahren stammten.

Am Mittwoch hatte Biden die nordirische Hauptstadt Belfast besucht und dort eine Rede gehalten zum Abschluss des Karfreitagsabkommens in Nordirland vor 25 Jahren. Das Abkommen von 1998 beendete den jahrzehntelangen blutigen Konflikt zwischen mehrheitlich katholischen Befürwortern der Vereinigung beider Teile Irlands und den überwiegend protestantischen Anhängern der Union Nordirlands mit Großbritannien. Biden appellierte unter anderem an die Menschen in der früheren Unruheregion, den Frieden zu wahren und das Wirtschaftspotenzial der Provinz auszuschöpfen.