Biden ruft nach Anschlag auf Trump zur Mäßigung auf

US-Präsident Joe Biden hat sich nach dem Attentatsversuch auf seinen Herausforderer Donald Trump in einer Rede aus dem Oval Office an die Nation gewandt. Biden betonte die Notwendigkeit, die politische Atmosphäre im Land zu beruhigen: „Wir müssen die aufgeheizte Stimmung in der Politik senken.“ Er erinnerte daran, dass Amerikaner „Nachbarn und Freunde, keine Feinde“ seien. Er zeigte sich erleichtert, dass Trump bei dem Vorfall nicht ernsthaft verletzt wurde.

Über die Motive des Schützen und mögliche Unterstützer sei noch nichts bekannt, erklärte Biden. Mit Nachdruck verurteilte Biden die Gewalttat: „Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt, ohne Ausnahme.“ Er räumte ein, dass der Wahlkampf von einer sehr aufgeheizten politischen Rhetorik geprägt sei, betonte aber gleichzeitig den hohen Einsatz bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen.

