Boot gesunken: 38 Menschen vor Lampedusa gerettet

Die italienische Küstenwache hat am Mittwoch ein kleines Boot vor Lampedusa gerettet und dabei 38 Migranten, darunter elf Frauen und einen Minderjährigen, in Sicherheit gebracht. Das sieben Meter lange Boot war im italienischen Such- und Rettungsgebiet (SAR) vor Lampedusa gesunken. Niemand wurde vermisst. Das Boot war aus Tunesien gekommen.

Damit stieg die Zahl der geretteten Migranten bei insgesamt drei Rettungsaktionen am Mittwoch südlich der süditalienischen Insel auf 124, berichteten italienische Medien. Zuvor war bereits ein anderes Boot mit 41 Menschen an Bord gerettet worden. Bei einem dritten Einsatz wurden 45 weitere Migranten, darunter zehn Frauen und fünf Minderjährige, in Sicherheit gebracht. Das Boot war am Dienstag vom tunesischen Sfax abgefahren.

Am 26. Februar war vor der Küste Kalabriens ein Flüchtlingsboot mit mindestens 180 Menschen an Bord gesunken. Mindestens 72 Menschen kamen ums Leben, 80 überlebten. Vier Personen wurden wegen Schlepperei festgenommen. Ein 28-jähriger Türke wurde in Graz festgenommen und wartet im Gefängnis auf die Auslieferung nach Italien.