Brand im Verteidigungsministerium in Moskau

In einem Gebäude des russischen Verteidigungsministeriums im Zentrum Moskaus ist ein Feuer ausgebrochen. Das meldete die russische Staats-Nachrichtenagentur Tass am Mittwochabend.

„In einem der Gebäude des Verteidigungsministeriums ist ein Feuer ausgebrochen. Aus einem Fenster im dritten Stock wird eine intensive Rauchentwicklung beobachtet“, sagte ein Sprecher der Moskauer Feuerwehr der Agentur.

Lesen Sie auch

„Gegen 19.30 Uhr (Ortszeit) entdeckten diensthabende Mitarbeiter in einem der Verwaltungsgebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau Rauch auf dem Gelände. Die Feuerwehr kam sofort zum Brandort“, zitierte Interfax das Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

Als Brandursache wurde ein Defekt an einer elektrischen Leitung angegeben, berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf einen Vertreter der Rettungsdienste. Personen seien bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden.

In den Sozialen-Netzwerken zeigten Videos eine dunkle Rauchwolke, die aus dem Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nähe des Kremls aufstieg.