Britischer Verteidigungsminister Wallace zurückgetreten

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist zurückgetreten. Dies teilte die Regierung in London am Donnerstag mit. Wie der TV-Sender Sky News berichtete, soll Energieminister Grant Shapps der Nachfolger werden. Wallace hatte seinen Rücktritt bereits im Juli angekündigt. Er will sich bei der für kommendes Jahr erwarteten Unterhauswahl auch aus dem Parlament zurückziehen.

Wallace galt als politisches Schwergewicht der regierenden Konservativen. Er machte sich auch als kompromissloser Unterstützer der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland einen Namen. Offen gab er auch Ambitionen auf den Posten des NATO-Generalsekretärs zu.

In seinem Rücktrittsschreiben zog Wallace eine positive Bilanz seiner vierjährigen Amtszeit. „Das Verteidigungsministerium ist wieder drauf und dran, Weltklasse zu werden mit Weltklasse-Leuten“. Zugleich warnte er vor Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben. Diesse sollten „nicht als Ermessensausgaben“ angesehen werden, betonte er. Premierminister Rishi Sunak reagierte in seinem Antwortschreiben mit Lob für Wallace. „Du hast unserem Land in drei der am meisten fordernden Regierungsposten gedient: Verteidigungsminister, Sicherheitsminister und Nordirland-Minister.“ Er habe daher, „volles Verständnis“ für den Rücktrittswunsch nach acht Jahren in Ministerfunktion.