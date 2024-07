Britisches Unterhaus konstituiert sich

Nach dem haushohen Sieg der sozialdemokratischen Labour Party bei der Parlamentswahl in Großbritannien tritt am Dienstag das neu gewählte Unterhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Labour hatte am Donnerstag 412 von 650 Sitzen gewonnen und damit deutlich mehr als die für die absolute Mehrheit im Unterhaus benötigten 326. Die abgewählten konservativen Tories kamen lediglich auf 121 Sitze und erzielten damit das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte.

Drittstärkste Fraktion sind die proeuropäischen Liberaldemokraten mit 72 Sitzen. Für die rechtspopulistische Partei „Reform UK“ sitzen künftig fünf Abgeordnete im Unterhaus, darunter der Brexit-Verfechter Nigel Farage. Die britischen Grünen haben vier Sitze. Die Schottische Nationalpartei (SNP) ist nach deutlichen Verlusten nur noch mit neun Abgeordneten vertreten. Bei der Sitzung am Dienstag soll auch der Parlamentspräsident („Speaker of the House of Commons“) gewählt werden.

