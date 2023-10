Die erste ARD-Hochrechnung sieht die AfD in Hessen mit 16,3 Prozent als zweitstärkste Kraft. Die CDU kommt auf 35,4 (plus 8,4 Punkte), die SPD auf 15,9 Prozent (minus 3,9), die Grünen auf 15,4 (minus 4,4). Die FDP muss mit 5 Prozent (minus 2,5) um den Einzug in das Parlament bangen.

