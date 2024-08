Deutsche Frauenrechtlerinnen fordern Kinderkopftuchverbot

An Österreichs Volksschulen war das Kopftuch bereits verboten. 2019 eingeführt, wurde es aber ein Jahr darauf vom Verfassungsgerichtshof als Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz und Religionsfreiheit aufgehoben. Die klagende Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) triumphierte.

Auch in Deutschland gibt es kein Hijab-Verbot in öffentlichen Bildungseinrichtungen. Erst im März war im Bundestag ein entsprechender Antrag abgelehnt worden. Das Problem: Die AfD hatte ihn eingebracht. Alle anderen Parteien stimmten dagegen.

Die CDU/CSU wiederum scheiterte im Juni mit einem das Problem an der Wurzel packenden Antrag zur Bekämpfung des politischen Islams „als Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie“. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie die Linke waren dagegen.

Zerstörte Hijab-Mythen

Doch das Thema Kopftuchverbot in Schulen bleibt auf der Tagesordnung. Denn die Frauenrechtsorganisation Terre des Hommes (TDF) hat soeben die Ergebnisse einer Umfrage präsentiert, die der Politik dringenden Handlungsbedarf signalisieren. TDF hat im Frühjahr deutschlandweit 784 Pädagogen befragt. Die anonymisierten Antworten zeichnen eine Hijab-Realität, die wenig mit dem von Islam-Verbänden verbreiteten Mythos vom Kopftuch als Ausdruck von Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung muslimischer Frauen zu tun hat.

So bejahten 73 Prozent der Befragten die Frage, ob die Verschleierung von Mädchen deren persönliche Entwicklung beeinträchtige. Nur 13 Prozent sehen dieses Problem nicht. 28 Prozent des pädagogischen Personals stellte zudem fest, dass Mädchen mit Kopftuch Schwierigkeiten bei der Integration im sozialen und schulischen Umfeld haben.

Das hat auch damit zu tun, dass das Kopftuch nicht die einzige religiöse Ausdrucksform ist: Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass Kopftuchträgerinnen unter 14 Jahren auch nicht am Sport- und Schwimmunterricht sowie an Schulausflügen teilnehmen.

Schon 6-Jährige mit Hijab

Obwohl die islamische Verschleierungspflicht, wenn überhaupt, eigentlich nur für Frauen ab der Geschlechtsreife gilt, werden schon kleine Mädchen verhüllt. So beantworteten die Frage, ab wann Mädchen ein Kopftuch zu tragen beginnen, elf Prozent mit 6 bis 10 Jahren, 44 Prozent mit 11 bis 12, 22 Prozent mit 13 bis 14 Jahren.

Gruppenzwang und Ehre

In vielen Fällen anzuzweifeln ist die Freiwilligkeit, wobei Kopftuchtragen nicht unbedingt die Folge brachialen Zwanges sein muss. Auch subtilere Methoden und Gruppendruck spielen eine große Rolle. So berichtet eine Lehrerin: „Die Mädchen wurden von männlichen Familienmitgliedern regelrecht geködert mit großzügigen Geschenken und Lob wie ‚Du bist eine besonders gute Tochter, wenn du ein Kopftuch trägst. Du stärkst unsere Ehre‘“.

Eine andere Pädagogin berichtet: „Freundinnen üben oft einen großen Druck aus. An meiner Schule waren es zuerst sehr wenige Schülerinnen, mittlerweile sind Schülerinnen ohne Kopftuch die Ausnahme.“ Das gruppendynamische Phänomen äußert sich auch in gegenseitiger Kontrolle: „Sind in einer Klasse mehrere Mädchen mit Kopftuch, schließen sie sich häufig zusammen und überwachen sich gegenseitig.“ Mädchen ohne Kopftuch würden gemobbt und ausgegrenzt.

Auch wenn so oft der falsche Anschein von Freiwilligkeit entsteht, hatten 31 Prozent der befragten Pädagogen den Eindruck, dass ihre Schülerinnen den Hijab unfreiwillig tragen würden.

Auch in Österreich Erziehung zur „Liebe zum Hijab“

Alles nur ein deutsches Phänomen? Keinesfalls. Die Kopftuchideologie wird auch hierzulande von Islam-Verbänden verbreitet. Bei der Islamischen Föderation (IF), der Österreich-Filiale der Milli-Görüs-Gemeinschaft (IGMG), sind so gut wie keine Frauen ohne Kopftuch zu sehen. Kinder werden entsprechend sozialisiert. Von den auch in Oberösterreich bei IF-Veranstaltungen auftretenden Maskottchen des IGMG-Kinderklubs „Cocuk Kulübü“ — zwei Ameisen nahmens Kadir und Esma — trägt das weibliche natürlich Kopftuch.

Auch Kinderbücher sollen Mädchen zum Kopftuch animieren. Der Wiener Muslime-Lifestyle-Shop Zahraa etwa verkauft ein Buch mit diesem Titel: „Mama, warum trägt du eigentlich ein Kopftuch?“ Laut Werbetetext bietet es „die Möglichkeit, bereits kleinen Mädchen die Liebe zum Hijab … zu vermitteln“.

Das Meidlinger Geschäft bietet in seinem Webshop unter der Rubrik „Kinderkleider“ auch Ganzkörperschleier (Abaya) für Mädchen an. Ausverkauft ist dort übrigens gerade das Buch „Islamisches Grundwissen“ aus dem deutschen Astec-Verlag, welches Muslimen erklärt, dass auf Unzucht die Steinigung stehe und der Dschihad für die Weltherrschaft ihre Pflicht sei.

Allah will es so!?

Ein auf der IGMG-Webseite veröffentlichtes Freitagsgebet deklariert die Verhüllung als Gottes Wille. „Allah legt den Frauen nahe, Kleidung zu tragen, die den Körper bedeckt.“ Die Weisheit dahinter werde im Koran erklärt: „So werden sie eher erkannt und (daher) nicht belästigt.“

Kein harmloses Stück Stoff

Diese tief verankerte patriarchale Vorstellung, wonach bestimmte Kleidung vor Übergriffen schützt oder sie im anderen Fall begünstigt, müsse aufgebrochen werden, fordert TDF. Denn das Kinderkopftuch sei kein harmloses Stück Stoff, sondern eine frühe Sexualisierung von Mädchen, mit der auch „ihr Recht auf gleiche Bildungschancen bereits sehr früh einschränkt“ werde. Eingeschränkt würden auch die Lehrkräfte, die die Mädchen nicht erreichen und hinnehmen müssten, dass ihre Schülerinnen durch Religion ausgegrenzt werden.

62 Prozent für Hijab-Verbot

TDF fordert ein bundesweites Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre an öffentlichen Bildungseinrichtungen. „Durch das Kinderkopftuch, das nur Mädchen tragen müssen, wachsen Jungen und Mädchen nicht gleichberechtigt auf“, so TDF-Vorsitzende Christa Stolle, die schon vor vier Jahren eine entsprechende Petition mit 38.000 Unterstützern eingebracht hat.

Die Politik entschied anders. TDF nimmt nichtsdestotrotz nun einen neuen Anlauf, was 62 Prozent der befragten Pädagogen unterstützen. Sie bewerten ein Hijab-Verbot positiv für die betroffenen Mädchen, nur 23 Prozent sehen das nicht so.

Konkret wurden in der Befragung diese Vorteile genannt: Die Mädchen könnten sich freier entwickeln und besser integrieren. Die manipulativen Bemühungen muslimischer Familien würden zumindest aufgeschoben. Diskriminierung kopftuchloser Mädchen würde ebenso verhindert wie ein Wettstreit unter den Kindern, wer die bessere Muslima sei.

In Österreich hätte die Politik ein Kopftuchverbot in Volksschulen bereits umgesetzt gehabt. Doch hier entschied das Höchstgericht anders — und erntete dafür von muslimischer Seite nicht nur Beifall: Mit diesem Urteil sei „der Segregation und Ausgrenzung Vorschub geleistet und genau Gegenteiliges bewirkt worden, nämlich Ausgrenzung statt Integration“, befand die im Gegensatz zur IGGÖ strikt säkular orientierte Türkische Kulturgemeinde (TKG). Volksschulkinder würden, so die TKG seinerzeit, „von der Integration ausgeschlossen, wenn sie ihren Kopf verhüllen und dadurch zeigen müssen, dass sie nicht zur Gemeinschaft der anderen Schulkinder gehören“.

Segregation ist freilich von politischen Islamisten als Schutzwall gegen den vermeintlich verderblichen Einfluss westlicher Werte durchaus gewollt.

Von Manfred Maurer