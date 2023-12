„Die EU bringt jedem Einzelnen etwas“

Angelika Winzig ist eine von 19 österreichischen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Die Delegationsleiterin der ÖVP sieht vor allem im Asyl- und Migrationspakt einen großen Wurf.

Was waren die Höhepunkte Ihrer Arbeit im EU-Parlament in diesem Jahr?

Wir haben große Fortschritte in Richtung gemeinsame europäische Lösung der Migrationsfrage gemacht. Der Asyl- und Migrationspakt wird den Außengrenzschutz stärken und dabei helfen, die Migrationsströme besser zu regeln. Zudem durfte ich auch den Ausbau von Glasfaserinternet in ganz Europa verhandeln. Wir wollen dafür sorgen, dass schnelles Internet in ganz Europa möglich ist. Ich habe bei den Verhandlungen auch großen Wert darauf gelegt, dass die Pionierarbeit unserer Gemeinden in diesem Bereich belohnt wird. Die Übergabe des Friedenslichts an die Präsidentin des Europäischen Parlaments und an den Europarat ist zudem jedes Jahr ein ganz großer Höhepunkt.

Welche Ziele haben Sie sich in Ihrer Arbeit als MEP für das kommende Halbjahr gesteckt?

Wir haben noch einige Arbeit vor uns. Insgesamt wollen wir bis Ende April noch an die hundert Berichte fertig verhandeln. Ich möchte die Zeit aber auch intensiv nutzen, die Menschen über unsere Arbeit noch besser zu informieren und ihnen die Vorteile der Europäischen Union noch klarer aufzuzeigen. Auch wenn nicht immer alles perfekt sein mag, profitieren wir in großem Maße davon, Teil dieser Union zu sein, und daher möchte ich auch die Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, bei der Europawahl wählen zu gehen.

Was entgegnen Sie EU-Skeptikern? Wie kann es gelingen, die allgemeine EU-Skepsis in Österreich zu verringern?

Nur durch Information und durch das wirkliche erlebbar machen der Europäischen Union. Ich habe mir als Ziel gesetzt, in meinen Gesprächen allen klar zu machen, was die EU für jeden einzelnen tut. Ich freue mich auch sehr, wenn ich Besuch aus Österreich in Brüssel bekomme, und von meiner Arbeit erzählen und die Vorteile vor Ort darlegen kann.

Das Europäische Parlament gilt als das transparenteste der Welt. Das ist ja auch eine Besonderheit.

Das ist es auch. Wir sind auch die einzig direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Institution. Bei uns kann man nicht nur jede Ausschuss- und Plenarsitzung live mitverfolgen, man kann auch genau einsehen, wie eine Abgeordnete, ein Abgeordneter abgestimmt hat.

Im Juni 2024 sind EU-Parlamentswahlen. Welche Erwartungen, welche Befürchtungen hegen Sie in diesem Zusammenhang? Fürchten sie etwa einen Rechtsruck?

Die Gefahr eines Rechtsrucks ist immer gegeben. Ängste schüren und die Schuld der Europäischen Union zuschieben, zeitgleich an so gut wie keiner Verhandlung oder einem konstruktiven Diskurs teilnehmen, ist das Rezept der rechten Parteien. Ich hoffe, dass es uns gelingt den Menschen zu zeigen, wie wertvoll diese Europäische Union ist und was sie jeder und jedem einzelnen bringt. Da sind auch die Medien gefragt – negative Schlagzeilen schreibt man nämlich viel lieber als die positiven Dinge. Es wäre daher auch angebracht, medial die Union in ein besseres Licht zu rücken.

Sie waren Nationalratsabgeordnete, Sie sind EU-Parlamentarierin. Was macht die Faszination der jeweiligen Institution aus?

Die Arbeit ist sehr unterschiedlich. Im Europäischen Parlament muss man sich immer um neue Mehrheiten bemühen, selbst innerhalb der eigenen Fraktion. Zudem gestaltet sich die Arbeit in Brüssel natürlich sehr viel internationaler. Auch die Redezeiten im Plenum sind um einiges kürzer als im Nationalrat. Man muss also seine wichtigsten Botschaften in einer viel kürzeren Zeitspanne übermitteln. Ich habe in den vergangenen Jahren mehrmals als Chefverhandlerin bei wichtigen Gesetzen agiert – da hat man schon viel Verantwortung, wie zum Beispiel den sorgsamen Umgang mit Steuergeld sicherzustellen. Das ist mir besonders wichtig.

Mit MEP ANGELIKA WINZIG sprach Oliver Koch