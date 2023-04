Die Krönung seines Lebens

Bestimmung: Am 6. Mai tritt Charles endgültig das Erbe seiner Mutter an

Für das Vereinigte Königreich ist es ein sakraler Moment. Am 6. Mai 2023 werden König Charles III. und seine Ehefrau Queen Camilla in London gekrönt.

Zum zweiten Mal in acht Monaten steht die Westminster Abbey im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im September 2022 versammelten sich Dutzende Staatschefs und gekrönte Häupter.

Nun kommt fast die gleiche Schar zusammen, um ihren Sohn zu würdigen. Insgesamt sind 2000 Gäste geladen, bei der Krönung von Queen Elizabeth II. anno 1953 waren es noch mehr als 8000 gewesen.

Moderner und kürzer

Die Krönung formalisiert die Rolle des Monarchen als Oberhaupt der Anglikanischen Kirche und markiert die Übertragung von Titeln und Befugnissen. Kürzer, kleiner, moderner solle die religiöse Zeremonie werden, war bereits nach Charles’ Amtsantritt zu hören. Zentrale Elemente aber bleiben, etwa die Salbung mit geweihtem Öl. Der Ablauf ist seit mehr als 1000 Jahren unverändert.

Bei der Länge passt sich der König aber der Moderne an. Während die Krönung bei seiner Mutter 1953 rund drei Stunden dauerte, ist diesmal nur eine Stunde eingeplant. „Der Gottesdienst wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet, wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, während er in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt bleibt“, betonte der Buckingham Palast im Vorfeld. Erzbischof Justin Welby ist das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche.

Ein ganzes Land feiert

Mit der Zeremonie in London sind die Feierlichkeiten lange nicht vorbei. Am Sonntag (7.) sollen die Menschen zum „Coronation Big Lunch“ zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen“. Landesweit sind Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Am Abend findet dann auf Schloss Windsor ein „Krönungskonzert“ statt, mit Stars und einem besonderen Chor.

Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Briten erhalten dazu einmalig einen Feiertag, der auch die Gastronomie ankurbeln soll.