Diesjährige Alternative Nobelpreise werden bekanntgegeben

Im Vorfeld der traditionellen Nobelpreise werden am Donnerstag in Stockholm die Preisträger der Right Livelihood Awards bekanntgegeben. Mit dieser auch als Alternative Nobelpreise bezeichneten Auszeichnung werden ausdrücklich Menschen und Organisationen geehrt, die sich für Frieden, Nachhaltigkeit und einer gerechte Welt einsetzen. Bereits mehrmals erhielten Empfänger eines Right Livelihood Awards später auch den Friedensnobelpreis.

Zuletzt waren das der weißrussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki und der kongolesische Arzt und Frauenrechtler Denis Mukwege. Weitere prominente Preisträger waren der US-amerikanische Whistleblower Edward Snowden und die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Die Right Livelihood Awards werden seit 1980 verliehen.

