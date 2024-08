Drei Tote bei russischen Angriffen in Ostukraine

Ukrainischen Angaben zufolge sind in der Ostukraine bei russischen Angriffen insgesamt drei Menschen getötet worden. Bei einem Raketenangriff auf ein Gebäude der kritischen Infrastruktur in Kramatorsk starb Regionalgouverneur Wadym Filaschkin zufolge ein Zivilist. Bei einem Angriff in der Region Charkiw auf ein Privathaus kamen zwei Menschen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Unterdessen helfen Freiwillige bei der Evakuierung von Dorfbewohnern in der Grenzregion Sumy.

Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs Wolodymyr Artiukh von Samstag früh werden 28 Dörfer in einer zehn Kilometer langen Zone entlang der Grenze zu Russland evakuiert. Nach Angaben der ukrainischen Polizei müssen 20.000 Menschen ihre Heimat in der nördlichen Region verlassen.

Moskau kündigte indes „Anti-Terror-Einsätze“ in drei Grenzregionen an. Diese seien in den Regionen Kursk, Belgorod und Brjansk geplant, um „die Bedrohung durch Terrorangriffe durch feindliche Sabotagegruppen zu unterbinden“, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Nach russischer Rechtslage erhalten Sicherheitskräfte und die Armee bei „Anti-Terror-Einsätzen“ weitreichende Befugnisse.

Die Bewegungsfreiheit der Bürger wird in solchen Fällen eingeschränkt, Fahrzeuge können beschlagnahmt, Telefongespräche abgehört und bestimmte Gebiete für den Zugang gesperrt werden. Auch können Kontrollposten errichtet werden und die Sicherheit kann an strategisch wichtigen Einrichtungen erhöht werden.

Das Anti-Terrorismus-Komitee erklärte weiter, die Ukraine habe einen „beispiellosen Versuch gestartet, die Lage in einer Reihe von Regionen in unserem Land zu destabilisieren“. Es bezeichnete den ukrainischen Vorstoß vor allem in der Region Kursk als „terroristischen Angriff“. Die ukrainischen Truppen hätten Zivilisten verletzt und Wohngebäude zerstört.

Die ukrainische Seite hält sich bisher mit Äußerungen zu dem am Dienstag gestarteten Vorstoß auf russisches Gebiet zurück. Nach Angaben von Analysten konnten die ukrainischen Einheiten aber um mehrere Kilometer auf russischem Gebiet vorrücken. Die USA, der engste Verbündete Kiews, hatten erklärt, f russischem Gebiet vorrücken. Die USA, der engste Verbündete Kiews, hatten erklärt, vorab nicht über den Einsatz unterrichtet worden zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, Russland müsse die Konsequenzen seiner Offensive gegen die Ukraine selbst „spüren“.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Samstag Bilder von russischen Panzern, die in der Region Kursk auf ukrainische Stellungen feuern. Bilder wurden auch von einem nächtlichen Luftangriff verbreitet, nachdem Moskau am Freitag mitgeteilt hatte, dass mehr Einheiten und Material in die Grenzregion verlegt worden seien. Zudem gab das Ministerium bekannt, es seien 26 ukrainische Drohnen in der Nacht auf Samstag abgeschossen worden.

Das Kernkraftwerk Kursk arbeitet nach Angaben des staatlichen russischen Atomenergiekonzerns Rosatom arbeitet normal. Man habe aber beschlossen, die Anzahl der Arbeiter beim Bau einer neuen Anlage in der Region wegen des Ausnahmezustandes zu reduzieren. Der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge sprach Rosatom-Chef Alexej Lichatschew am Telefon mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, über die Lage in dem AKW in der Grenzregion zur Ukraine.

Belarussischen Angaben zufolge zerstörten die Streitkräfte des Landes am Freitag mehrere Flugobjekte über eigenem Staatsgebiet. Es handle sich vermutlich um Drohnen, die aus der Ukraine gestartet worden seien, zitiert die belarussische Nachrichtenagentur Belta Alexander Lukaschenko, den Präsidenten des mit Russland verbündeten Landes. In der Vergangenheit hatte Lukaschenko wiederholt von angeblichen Übergriffen aus der Ukraine gesprochen und dann Entwarnung gegeben. Belarus ist nach eigenen Angaben nicht an den Kämpfen in der Ukraine beteiligt.