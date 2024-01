DUP will nach zwei Jahren in nordirische Regierung zurück

Nach zwei Jahren Polit-Krise könnte Nordirland wieder eine funktionierende Regierung erhalten: Die unionistische Partei DUP kündigte an, grundsätzlich wieder in die Regierung zurückkehren zu wollen. Voraussetzung sei, dass von der britischen Regierung gemachte Zusagen umgesetzt würden, sagte Parteichef Jeffrey Donaldson in der Nacht auf Dienstag. Die DUP, wichtigste Kraft im protestantischen Lager, lehnte eine Regierung mit der katholischen Sinn Fein wegen Brexit-Regeln ab.

Sinn Fein tritt für eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland ein, die Unionisten wollen bei Großbritannien bleiben. Unklar ist bisher, welche Zusagen mit der Zentralregierung in London getroffen wurden. Die britische Region Nordirland hat einen langen Bürgerkrieg hinter sich, in dem überwiegend katholische Befürworter einer Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland gegen meist protestantische Anhänger der Union mit Großbritannien kämpften.

Lesen Sie auch

Der Landesteil hat seit bald zwei Jahren keine funktionierende Regierung. Sinn Fein war bei der bisher letzten Parlamentswahl im Mai 2022 erstmals stärkste Kraft geworden. Der Partei steht deshalb das Amt des „First Minister“ zu, die Democratic Unionist Party (DUP) würde den gleichberechtigten Posten des Vize-Regierungschefs übernehmen. Das Karfreitagsabkommen, das 1998 den Bürgerkrieg in Nordirland beendete, schreibt vor, dass die größten Parteien der beiden konfessionellen Lager eine Einheitsregierung bilden müssen.

Die DUP boykottierte bisher die Regierungsbildung. Sie fordert ein Ende aller Warenkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Landes, die der Brexit mit sich brachte und auf die sich Großbritannien und die EU geeinigt hatten. Daher wurde Nordirland zuletzt direkt von London aus regiert.

Im Jänner war zum wiederholten Mal die Wahl eines Parlamentspräsidenten am Widerstand der DUP gescheitert. Damit war das Regionalparlament in Belfast weiter lahmgelegt. Eine Folge war der Streik Zehntausender Beschäftigter des Öffentlichen Dienstes für höhere Löhne. Der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris hätte eigentlich schon eine Neuwahl ansetzen müssen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die designierte Regierungschefin Michelle O’Neill von Sinn Fein will Reformen. Die demokratischen Institutionen seien im freien Fall. O’Neill warf der DUP vor, der einzige Grund für den Boykott sei, dass die Partei keine republikanische Regierungschefin akzeptieren wolle.