Einer, der Geopolitik süffisant, aber auch treffend erklären kann

Mit einer guten Portion Optimismus für das wirtschaftliche Jahr 2024 lud Generaldirektor Franz Gasselsberger zur Business Gala, dem traditionellen Neujahrsempfang der Oberbank an der Linzer Donaulände. Zu dem neben dem Who is who der heimischen Wirtschaft und Politik auch der ehemalige deutsche Vizekanzler und Bundesminister Sigmar Gabriel als Festredner kam – und dabei unterhaltsam über die oft gar nicht so lustigen aktuellen geopolitischen Themenfelder sinnierte.

Denn, so Gabriel, die Konflikte werden steigen, neben Nahost und Ukraine sei dabei das größte Risiko die amerikanische Präsidentschaftswahl. Denn unabhängig von dem, wer gewinnt, werde das Land dann noch gespaltener sein. „In den USA sind die politischen Lager nicht Wettbewerber, sie sind verfeindet. Wenn die vielleicht einzige westliche Supermarkt nach der Wahl mit sich selbst beschäftigt ist, ist das auch ein großes Risiko für Europa und die ganze Welt“, betonte er. Der Ex-Politiker sieht darin dann „eine Einladung an Leute wie Vladimir Putin“, dazu kämen die ökonomische Verunsicherung durch die mit sich selbst beschäftigten Vereinigten Staaten.

Zumindest zwischen China und den USA sollte es seiner Ansicht nach aber zu keiner Eskalation kommen, „Xi und Biden sind sich ihrer Verantwortung für den Weltfrieden bewusst, dazu kommt die wirtschaftliche Schwäche der Volksrepublik“, ist sich Gabriel sicher. „Erstmal wird China alt, bevor es reich wird“, drückt Gabriel es pointiert aus.

Europas Sicherheitspolitik

Kein gutes Haar lässt er an der Sicherheitspolitik Europas. „Wir tun bei dieser Debatte immer so, als würden wir morgen beim Golf Masters mitspielen wollen, aber eigentlich können wir noch nicht mal Minigolf.“Die Zeiträume, die man brauche, bis man halbwegs für die eigene Sicherheit sorgen kann, so wie es die USA mit der Nato aktuell für Europa macht, seien lang, so das traurige Fazit.

Mal sollte Schwächen ausgleichen, aber Europa sollte sich vor allem auf seine Stärken besinnen, vor allem besonders die ökonomische Attraktivität. „Wir sind nach wie vor der größte Binnenmarkt. Wenn vor allem die Österreicher und Deutschland nicht so dämlich gewesen wären und das Freihandelsabkommen mit den USA blockiert hätten, dann würden wir heute vom Inflation Reduction Act profitieren. Aber wir fühlten uns ja von Chlorhühnchen bedroht. Wir haben ja nicht einmal ein Abkommen mit Kanada zusammen gebracht, einem Land, das europäischer ist als viele Staaten in Europa. Wenn wir so weiter machen, verlieren wir unsere Stärke. Das gleiche gilt für Mercosur, nun beschweren wir uns, dass dort China tätig ist“, so Gabriel.

Ampel wird halten

Über die Kritik an der Ampel-Koalition in Deutschland gab er ein klares Urteil ab. „Sie wird völlig zurecht kritisiert, aber sie wird nicht zerbrechen.“ Die FDP wisse genau, dass sie nach einer Neuwahl wahrscheinlich nicht mehr im Parlament ist. Alle werden denken, wenn wir jetzt wählen, bekommen wir eine drauf, so sein Befund.

Mit Blick auf sein Heimatland

sprach Gabriel leicht ironisch von einem Land mit einer 75 Prozent-Gesellschaft. Mit ernsten Hintergrund: 75 Prozent Arbeiten, 75 Prozent Impfquote, 75 Prozent Püntlichkeit der Bahn. „Es gibt aber Länder, da werden 150 Prozent gegeben, weil sie aufholen wollen. Es werden anstrengende Jahre.“ Man müsse den Menschen sagen, es wird anstrengend, aber das lohnt sich. „Wenn die nächste Generation noch selbstbestimmt leben will, müssen wir uns jetzt anstrengen“, so Gabriel.

Auch die wertegeleitete Außenpolitik stieß bei ihm auf wenig Gegenliebe. „Es gehe nicht um Werte oder Interessen, es gehe um beides. „Ich kann nicht den chinesischen Präsidenten sechs Tage die Woche beleidigen und am siebten Tag glauben, jetzt machen wir einen Klimavertrag.“ Das werde sich nicht ausgehen, so der Vortragende, bevor er sich mit Standing Ovations verabschiedete.

Von Christoph Steiner