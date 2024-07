Elon Musk bestreitet Millionenspenden an Donald Trump

Tech-Multimilliardär Elon Musk hat bestritten, 45 Millionen Dollar (etwa 41 Millionen Euro) monatlich für den Wahlkampf des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump spenden zu wollen.

In einer Botschaft auf seiner Onlineplattform X nannte Musk am Dienstag einen entsprechenden Pressebericht „lächerlich“. Er tätige zwar einige Spenden an die Organisation America PAC, aber in einer „viel niedrigeren Höhe“ als berichtet.

Die Zeitung „Wall Street Journal“ hatte eine Woche zuvor berichtet, dass Musk 45 Millionen Dollar monatlich an America PAC spenden wolle. Die Organisation sei neu gegründet worden, um die Präsidentschaftskampagne des Republikaners zu unterstützen, hieß es in dem Bericht.

Musk hatte einige Tage vor diesem Zeitungsbericht formell seine Unterstützung für Trumps Präsidentschaftskandidatur ausgesprochen. Seine Unterstützungserklärung veröffentlichte Musk kurz nach dem versuchten Mordanschlag auf Trump während einer Wahlkampfkundgebung.

Zu dem Bericht des „Wall Street Journal“ über seine Spenden an America PAC bezog der Gründer des Elektroautoherstellers Tesla eine Woche lang nicht Stellung. Sein Dementi kam nun erst, nachdem Präsident Joe Biden am Sonntag seinen Verzicht auf die erneute Kandidatur erklärt und seine Unterstützung für seine Stellvertreterin Kamala Harris als neuer Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bekundet hatte.

Musk begründete nun seine Spenden an America PAC – die nach seinen Angaben deutlich niedriger sein sollen als berichtet – mit den „Schlüsselwerten“ dieser Gruppierung. Diese unterstütze eine „Meritokratie und individuelle Freiheit“.

Der Terminus „Meritokratie“ bezeichnet eine Gesellschafts- oder Regierungsform, in der die Eliten aufgrund ihrer Leistungen bestimmt werden. „Die Republikaner stehen überwiegend, aber nicht völlig auf der Seite von Leistung und Freiheit“, schrieb Musk.

Zu den Geldgebern von America PAC gehören dem „Wall Street Journal“ zufolge auch der Mitgründer des Datenanalyseunternehmens Palantir, Joe Lonsdale, und die Krypto-Investoren Tyler und Cameron Winklevoss.

Individuelle Wahlkampfspenden sind in den USA zwar auf 3.300 Dollar pro Person begrenzt. Das System der Wahlkampffinanzierung ermöglicht es jedoch, höhere Summen an politische Organisationen zu spenden, die wiederum Kandidaten direkt oder indirekt unterstützen.