Kein klarer Sieger bei Parlamentswahl in Pakistan

Bei der Parlamentswahl in Pakistan haben unabhängige Kandidaten, von denen viele den inhaftierten Ex-Premierminister Imran Khan unterstützen, die meisten Stimmen errungen. Sie gewannen 101 von 264 Mandaten, teilte die Wahlkommission am Sonntag mit. Die PML-N des ebenfalls früheren Regierungschefs Nawaz Sharif kam auf 75 Sitze. Sie ist damit die größte im neuen Parlament. Khans Partei (PTI) war von der Wahl ausgeschlossen worden, ihre Kandidaten traten als Unabhängige an.

Khans PTI (Pakistanische Bewegung für Gerechtigkeit) gilt als nationalistisch-zentristisch, die PML-N (Muslimliga-Nawaz) gehört dem konservativen Lager an. Die mitte-links eingeordnete Pakistanische Volkspartei (PPP) kam auf 54 Sitze. Kleinere Parteien erreichten 34 Sitze. Zwei Sitze können erst zu einem späteren Zeitpunkt zugeordnet werden. Aus zwei Wahlkreisen gab es nämlich zunächst keine Ergebnisse, in einem der Fälle wurde wegen der Ermordung eines Kandidaten nicht abgestimmt.

Für am wahrscheinlichsten galt eine Koalition zwischen der PML-N und der PPP. Beide Parteien hatten bereits eine Regierung gebildet, nachdem sie Khan im April 2022 durch ein Misstrauensvotum gestürzt hatten. Sie sind dann aber immer noch auf die Unterstützung kleiner Parteien angewiesen. Sharif oder sein Bruder Shehbaz könnten Ministerpräsident werden, andere Schlüsselposten an die Partner gehen.

Die unabhängigen Abgeordneten aus dem Khan-Lager könnten ihrerseits einer kleineren Partei beitreten und so doch einige der reservierten Sitze bekommen. So könnten sie näher an die nötige Mehrheit kommen. Sie können sich auch mit kleineren Parteien auf einen Kompromisskandidaten für den Regierungschef einlassen. Zudem könnte die PPP einen Versuch unternehmen, selbst den Ministerpräsidenten zu stellen.

Führende PTI-Politiker sagten, sie hätten noch mehr Sitze gewonnen, hätte es nicht den von ihr angeprangerten Wahlbetrug gegeben. Die PTI habe ein „Mandat des Volkes“ zur Bildung der nächsten Regierung erhalten. „Das Volk hat sich für Imran Khan entschieden“, sagte PTI-Chef Gohar Ali Khan in einem Interview.

Das vorläufige Endergebnis wurde erst mehr als 60 Stunden nach Schließung der Wahllokale am Donnerstag veröffentlicht, was Zweifel an der Auszählung aufkommen ließ. Die Wahlen waren überschattet von Internetsperren und Manipulationsvorwürfen. Die Interimsregierung räumte Kommunikationsprobleme ein, verursacht durch Internetausfälle am Wahltag.

Sowohl Khan als auch Sharif – seit längerem erbitterte Rivalen – hatten bereits den Sieg für sich reklamiert. Der populäre ehemalige Cricket-Spieler Khan sitzt im Gefängnis. Er war Ende Jänner wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen, Hochverrats, Bestechung sowie einer für illegal erklärten Ehe zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Bereits früher erhielt er in einem Korruptionsfall eine dreijährige Haftstrafe. Der 71-Jährige beschuldigt das Militär, für seinen Sturz verantwortlich zu sein.

Sein Rivale Sharif hat Gespräche mit anderen politischen Kräften in dem südasiatischen Staat angekündigt, um eine Koalition zu schmieden. Khans PTI-Partei hatte mit landesweiten, aber friedlichen Protesten gedroht, weil das Ergebnis so lange ausstand. In der Nacht gab es bereits einige kleinere Demonstrationen und Straßenblockaden im Norden des Landes. Aus Polizeikreisen verlautete, dass rund 300 PTI-Anhänger die wichtigste Autobahnverbindung zwischen Peschawar und der Hauptstadt Islamabad blockierten.

AFP -Reporter beobachteten mehrere kleine Proteste der PTI und anderer Parteien im ganzen Land, die ohne Zwischenfälle verliefen. An den meisten von ihnen nahmen nicht mehr als ein paar hundert Menschen teil. Laut PTI gibt es in einigen Wahllokalen Bedenken, ob es bei der Auszählung Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

Eine landesweite Abschaltung des Mobilfunks am Wahltag und die langsame Auszählung der Ergebnisse hatten den Verdacht aufkommen lassen, dass das Militär den Prozess zugunsten der PML-N beeinflusst haben könnte. „In ganz Pakistan wurden die Wahlen auf subtile Weise manipuliert“, sagte der PTI-Chef auf einer Pressekonferenz. Er rief Unterstützer zu „friedlichem Protest“ auf.

Die Behörden drohten mit einem harten Vorgehen und verwiesen auf ein Gesetz aus der Kolonialzeit, das öffentliche Versammlungen untersage. „Einige Menschen stiften zu illegalen Versammlungen rund um die Wahlkommission“ und andere Regierungsbehörden auf, erklärte die Polizei von Islamabad und kündigte rechtliche Schritte an.

Eine ähnliche Warnung wurde auch in der Stadt Rawalpindi südlich der Hauptstadt ausgesprochen. In Lahore im Osten waren zahlreiche Polizisten im Einsatz. Pakistans Militärchef Syed Asim Munir forderte unterdessen ein Ende der politischen Polarisierung. Die Nation brauche „stabile Hände“, um „die Politik der Anarchie und Polarisierung zu überwinden“, erklärte er. Das Militär spielt seit jeher eine wichtige Rolle in Pakistan. Generäle haben das Land seit der Unabhängigkeit von Indien 1947 in fast der Hälfte der Zeit regiert.

Der Wahlkampf in Pakistan war von Gewalt, der Inhaftierung Khans und der Behinderung seiner Partei PTI durch das vom Militär geführte Establishment überschattet worden. Am Tag vor der Wahl wurden zwei tödliche Bombenanschläge vor den Büros von Kandidaten im Südwesten des Landes verübt, zu denen sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte. Bei der Regierungsbildung haben die Unabhängigen einen strukturellen Nachteil. 70 Sitze im Parlament werden nach Parteistärke verteilt. Hier werden die Unabhängigen nicht berücksichtigt. Die Partei von Sharif könnte bis zu 20 dieser Sitze bekommen.

Insgesamt hat das Parlament 336 Abgeordnete. Von den 70 reservierten Sitzen werden 60 auf Frauen entfallen und zehn auf Nicht-Muslime, verteilt je nach Stärke der Parteien. 128 Millionen der 241 Millionen Einwohner – alle über 18 Jahren – waren am Donnerstag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mit einfacher Mehrheit von mindestens 169 Abgeordneten wählt die Nationalversammlung dann den neuen Ministerpräsidenten, der die nächste Regierung für fünf Jahre anführen soll. Zu den wirtschaftlichen Herausforderungen der Atommacht gehört, möglichst schnell ein neues Hilfsprogramm mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auszuhandeln.

Sollte es keine politische Verständigung geben, könnte die einflussreiche Armee des Landes einschreiten. Dies ist bereits mehrfach geschehen, zuletzt 1999, als Sharif aus dem Amt gedrängt wurde. Die Armee hat die politischen Parteien aufgerufen, Reife und Geschlossenheit zu zeigen.

Seit der Unabhängigkeit Pakistans vor über 75 Jahren infolge der Teilung Britisch-Indiens kam es immer wieder zu Unruhen und Instabilität im Land. Mehr als die Hälfte dieser Zeit regierte das Militär. Auch unter den zivilen Regierungen galten Generäle als die Kraft, die über Erfolg oder Scheitern der politischen Führung entscheiden konnten.

Pakistan ist mit 240 Millionen Menschen das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt. Das asiatische Land steckt wirtschaftlich in der Krise.