Die Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager in Tschechien geht in die nächste Phase. Beim Umweltministerium in Prag wurden vier Sondierungsgebiete beantragt, wo nähere geologische Untersuchungen stattfinden werden, Baubeginn soll 2050 sein.

Die vier Gebiete in der engeren Auswahl, Brezovy potok, Horka, Hradek und Janoch, liegen jeweils keine 200 Kilometer von Österreich und Deutschland entfernt. Tschechien will seinen Strom bis 2040 zu mehr als 50 Prozent nuklear gewinnen.