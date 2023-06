Erdogan soll als Präsident vereidigt werden

Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am Samstag im Amt vereidigt. Der 69-Jährige soll dazu am Nachmittag im Parlament in Ankara seine Ernennungsurkunde überreicht bekommen. Am Abend soll dann das neue Kabinett verkündet werden. Erdogan hatte sich am Sonntag mit gut 52 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl durchgesetzt. Zwei Wochen davor hatten seine AK-Partei und ihre Partner bereits die Mehrheit bei der Parlamentswahl gewonnen.

Die Wahl galt wegen der Kontrolle der AKP und Erdogans über staatliche Ressourcen und die Medien im Land als unfair. Mit großer Spannung wird besonders die Entscheidung über die Besetzung des Finanzministeriums erwartet. Die Inflation in der Türkei liegt derzeit bei 44 Prozent. Experten machen dafür die Zinspolitik Erdogans verantwortlich. Die Lira hatte nach seiner Wiederwahl an Wert verloren. Als Kandidat wird der frühere Wirtschaftsminister und ehemalige stellvertretende Premierminister Mehmet Simsek gehandelt.

Der Präsident müsse mit seinen Entscheidungen den Eindruck erwecken, das Problem der Lira und der Inflation ernsthaft angehen zu wollen, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. „Der Türkei gehen langsam die Devisen aus. Das erhöht die Gefahr, dass die Lira in den freien Fall übergeht.“