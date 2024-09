Erste Phase der Impfkampagne im Gazastreifen abgeschlossen

Die erste Phase einer großangelegten Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfolgreich abgeschlossen worden. Vom 1. bis zum 3. September seien mehr als 187.000 Kinder unter zehn Jahren im zentralen Gazastreifen geimpft worden, teilte die WHO am Mittwoch mit. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus dankte im Onlinedienst X all denjenigen, die die Kampagne „zu einem Erfolg gemacht haben“.

Auf Drängen der WHO hatte Israel „humanitären Pausen“ im Krieg gegen die radikalislamische Hamas zugestimmt, um im Gazastreifen mehr als 640.000 Kinder gegen Polio impfen zu können. Zuvor war erstmals seit 25 Jahren ein Fall von Kinderlähmung bei einem Baby im Gazastreifen nachgewiesen worden.

Lesen Sie auch

Als nächstes sollen in den nächsten fünf Tagen geschätzte 340.000 Kinder im Süden des Palästinensergebiets gegen Polio geimpft werden. Vom 9. bist zum 11. September soll die Kampagne dann mit der Impfung weiterer 150.000 Kinder im Norden des Gazastreifens zu Ende geführt werden.

„Wir fordern, dass die humanitären Pausen weiterhin respektiert werden. Wir fordern weiterhin einen Waffenstillstand“, schrieb Tedros am Mittwoch.

Mindestens 90 Prozent der Kinder im Gazastreifen sollen gegen Polio immunisiert werden, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Die zweite Dosis der Schluckimpfung muss vier Wochen nach der ersten verabreicht werden. Geimpft werden Kinder im Alter zwischen einem Tag und zehn Jahren.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die Krankheit Poliomyelitis – der medizinische Fachbegriff für Kinderlähmung – wird durch ein akut ansteckendes Virus ausgelöst, welches das Rückenmark angreift und bei Kindern bleibende Lähmungen verursachen kann.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den Großangriff der radikalislamischen Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen auf Orte im Süden Israels am 7. Oktober ausgelöst worden. Bei dem brutalen Angriff töteten die Islamisten nach israelischen Angaben 1.205 Menschen und verschleppten 251 Geiseln in den Gazastreifen.

Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seit fast elf Monaten massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörden, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 40.800 Menschen getötet.