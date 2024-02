„EU ist ohne den Westbalkan nicht vollständig“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag am Treffen der „Freunde des Westbalkans“ in Rom teilgenommen. Zum Treffen der Initiative, die Schallenberg im Vorjahr ins Leben gerufen hat, reisten die Außenminister der sechs Westbalkan-Staaten sowie mehrere EU-Außenminister an.

Thema des Ministertreffens ist die Umsetzung einer beschleunigten, graduellen Integration, um die wirtschaftliche Entwicklung Südosteuropas zu unterstützen und die Region schneller an den EU-Binnenmarkt heranzuführen.

„Der Westbalkan ist umgeben von EU-Mitgliedsstaaten, und die EU ist ohne diese Staaten nicht vollständig. Gleichzeitig gilt: Die Probleme des Balkans sind über kurz oder lang auch unsere Probleme, sei es im Bereich der Sicherheit, der Migration oder der organisierten Kriminalität. Deshalb ist mir die Stabilität und Sicherheit der Region ein derart zentrales Anliegen“, sagte Schallenberg bei dem Treffen in Rom laut einer Pressemitteilung. „Der Westbalkan ist nicht der Hinterhof Europas, wie er manchmal fälschlicherweise bezeichnet wird. Er ist vielmehr der Innenhof, der Patio”, erklärte der Außenminister.

Die Initiative hatte letztes Jahr zum neuen „Wachstumsplan für den Westbalkan“ geführt, in dem die Europäische Kommission die Kernideen der Initiative, insbesondere das Konzept der graduellen Integration, aufgegriffen hat. „Entweder wir exportieren unser Lebensmodell, unser Wirtschaftsmodell, unsere Rechtsstaatlichkeit, oder wir laufen das Risiko, Instabilität zu importieren, weil andere, autokratische Kräfte plötzlich die dominante Kraft sind“, erklärte Schallenberg.

An dem Treffen unter dem Vorsitz des italienischen Außenministers Antonio Tajani nahmen am Montag neben Schallenberg auch die Außenminister von Griechenland, Kroatien, Slowakei, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien teil. Anwesend waren auch die Vize-Außenminister von Slowenien und Tschechien.